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ميلاني.. الطفلة التي حلمت بتقديم النشرة الجوية على ''فرانس2'' واستجابت لها القناة

Mercredi 15 Mars 2017
وكالات - تخقق حلم الطفلة ميلاني سيغار، بتقديم النشرة الجوية مساء أمس على القناة الفرنسة الثانية بعدما وافقت إدارة القناة على طلب الطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة القيام بالأمر بعد نشرة الثامنة مساءا.

و نقلت وسائل إعلام فرنسية عن انطوان بوالي مدير القناة، أن فيديو الطفلة التي تعاني من ثلاثي الصبغي 21، أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره على موقع فيسبوك، حيث أنشئت صفحة باسم "ميلاني يمكنها أن تفعلها " أي تقديم نشرة الأحوال الجوية .

وتعود تفاصيل القصة حسب انطوان إلى يوم 28 فيفري، عندما تواصلت معه الصحفية بالقناة الأوربية الأولى، ناتالي أندريه لإقناعه بالأمر وهو ما دفعه إلى مراسلة ناتالي ريهوي رئيسة النشرة الجوية بالقناة والتي أبدت موافقتها.

وكشف مدير القناة الفرنسية الشهيرة أنه بعد ذلك أرسل تغريدة لميلاني يرحب بها في القناة قبل أن يتم عقد أول اجتماع بهذا الخصوص داخل القناة يوم الاثنين 6 مارس 2017 .


وبعدها تم استقبال الطفلة التي تدربت لأربعة أيام على يد شقيقها الذي كان يرافقها وفريق العمل .

واعتبر أنطوان بوالي أنه مهما تكن النتيجية فإنها تبقى رسالة ايجابية للمجتمع مرتبطة بإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

وحول ما إذا كان للطفلة مستقبل داخل القناة اعتبر المدير الفرنسي أن الأمر كان منصب على نشرة الأحوال الجوية لهذه الليلة، مشيرا أن لميلاني وظيفة وهي ستحصل على عطلة وسنبقى على تواصل معها، كما أن هذه التجربة خلقت حماسا لدى القنوات الفرنسية .

وإذا ما كان جلب ميلاني للقناة، من أجل رفع نسب المشاهدة؟ كشف بوالي أن النشرة الجوية تحقق نسب مشاهدة عالية في فرنسا، نافيا أن يكون للأمر علاقة بالاستغلال وخلق الشو الإعلامي.
وحققت صفحة الطفلة ميلاني على فيسبوك أكثر من 100 ألف إعجاب في ظرف قياسي تشجيعا لها للقيام بتقديم نشرة الأحوال الجوية.



Publié le:2017-03-15 08:41:01

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