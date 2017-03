Élections municipales en Tunisie : de grâce, le plus tôt serait le mieux!

Mercredi 15 Mars 2017

Lemballement tous azimuts

Rupture et changement de paradigmes

En Tunisie, les nuages semblent se dissiper, les temptes de sable tendent se calmer et les toiles salignent pour faire partir le bal dansant des lections municipales. Oui, ces lections seront ncessairement plus dmocratiques, plus endognes et mieux penses. Des lections impatiemment attendues depuis voil plus de cinq ans. Et pour cause, tout le monde espre que ces lections vont jusqu marquer une rupture nette avec lhritage dictatorial et ses ancrages politiques dans le pass colonial, en matire de gouvernance par le bas versus la gouvernance par le haut.Contents et heureux de lavnement de cette fentre dopportunit et du consensus providentiel li; les partis politiques se sont mis en branle, presque pris de transes pr-lectorales, avec certes des agendas encore opaques, mais avec un rel lan pour la mobilisation tous azimuts des adhrents et de nouveaux recrus (tout-venu y compris les ennemis dhier), sympathisants et autres arrivistes de la vie politique. Ils souhaitent optimiser les chances de leur prsence dans la gestion du local, avec ses multiples facettes, enjeux et retombes : dlocalisation du pouvoir dcisionnel, gestion de la fiscalit locale, emprise sur le dveloppement des rgions; avec des schmes et desseins daction pas toujours orthodoxes et acquis un pouvoir central jug arrogant par ses relents hgmoniques sur les villes et rgions de lintrieur.Ce faisant, plusieurs citoyens se demandent, mais pourquoi autant de vacarmes politiques au tour de ces lections et quelles sont les vritables implications conomiques sur leur bien-tre quotidien des gens en rgion. Ils ont le droit de savoir davantage sur les raisons de ces vacarmes et nervosits qui dtournent lattention des dcideurs des vrais problmes rencontrs par le pays : un endettement cauchemardesque, des dficits bants sur tous les tableaux (balance de paiement, balance commerciale, dficit public, etc.) et avec quasiment des risques de banqueroute des instances budgtaires gouvernementales et de certaines de ses grandes organisations parapubliques.Il convient donc de camper les implications conomiques et politiques potentiellement lies la cration et lautonomisation progressive dun deuxime palier de gouvernance au niveau des villes et rgions. Parce que cest de cela quil sagit in fine!Les lections municipales venir vont certainement donner plus de pouvoir dcisionnel aux instances municipales et locales (proximales), et cela ne peut se faire sans des lections libres et des agendas lectoraux qui collent au plus prs des impratifs de la proximit et aux prfrences citoyennes locales, faisant fi des intrts centraliss et ordonnances des organisations nationales.Cela sapparente un jeu politique un jeu somme nulle! Le pouvoir gagn au plan municipal et local, cest autant de pouvoir perdu par le niveau central. Nous savons dj que sur le terrain du pouvoir politique; rien ne se perd, rien ne se cre, mais tout se transfre (ou sarrache). Les lecteurs au niveau local (ville, quartier, village, douar, mechta, etc.) voteront selon leurs intrts immdiats, leurs priorits contextuelles et leurs prfrences utilitaristes et idologiques en termes de gouvernance de leur milieu de vie et sans bruits de fond extrieurs.On peut le comprendre, et la thorie conomique issue des expriences observes ailleurs dans les pays dmocratiques confirme que le citoyen est toujours mieux servi par ses lus locaux que par ses lus prsents au niveau central. La gestion des budgets et des taxes gouvernementale est plus efficace quand le citoyen constate de ses propres yeux o vont ses taxes et comment il en bnficie dans son quotidien, sans perdre de vue le message vhicul par son vote.Cest justement, le principe de la subsidiarit; concept politique qui postule que la responsabilit d'une action publique est toujours mieux assume et mieux gre par les lus les plus proches aux citoyens lecteurs et les plus fiables pour les bnficiaires de cette action publique. On prsume raison que les gestionnaires des entits centrales, et souvent plus nanties sont loin du peuple de la rase campagne et de leurs problmes quotidiens (cole, amnagement, gouts, lectrification, eau courante, poubelles, scurit, emplois, etc.).Parions que ces lections municipales, conduites de faon dmocratique et responsable vont renverser la vapeur : pour passer dun pouvoir politique hirarchique descendant (top down) un vrai pouvoir dmocratique ascendant qui sera initi progressivement au niveau local et impos tt ou tard au niveau central (pouvoir bottom-up).Ce nest pas sans consquence ! Le tout finit par arracher une partie des comptences en matire de collecte des impts locaux (recettes fiscales) et instaurer une gestion fiscale plus rapproche des payeurs de taxes en rgion, par ses dpenses, ses recettes et priorits.La Tunisie a toujours gr son dveloppement local et municipal dans une optique verticale et descendante, voire arrogante, imposant un pouvoir initi Tunis et relay dans les niveaux locaux par le gouverneur, dlgu et Omda et toute la filire hirarchique, inspire jusqu laveuglement par la vision hirarchique et bureaucratique de la France coloniale.Les prochaines lections municipales vont faire date. Elles peuvent changer la donne pour briser la rigidit de la centralisation/concentration des pouvoirs et promouvoir une influence flexible, modulable et sensible au local et de ses agendas, avec ses priorits et ses faons de voir les problmatiques locales.Tout porte croire que le modle de rfrence impos par la France, et ancr dans le concept de lamnagement du territoire par le gouvernement central, priclitera progressivement dans ce processus. Ce modle est, entre autres, responsable de la pauvret endmique svissant dans les rgions lointaines, dans les villes, bidonvilles, villages et bleds de la Tunisie profonde.Les partis politiques sont conscients de ces enjeux, et cest pourquoi ils sont si crisps. Les partis politiques dominants ne veulent pas prendre le risque de perdre des votes lors de ces lections cruciales, suite des faux-pas, suite des scandales monts en pingle par les mdias, ou des malencontreuses dclarations impopulaires dans un contexte qui est dramatique par ses enjeux : endettement exponentiel, impossible rforme de la fonction publique, corruption rampante, grves rptition, malversations grotesques, sabotages en hauts lieux du pouvoir central, etc.Pour les partis en course, le focus principal est mis sur les faons doptimiser les votes lors des prochaines lections municipales. Les leaders au pouvoir (gouvernement et oppositions) veulent tout faire pour viter lviction et la marginalisation dans ce nouveau momentum et fertile terreau du pouvoir, profondment nich dans les quartiers, houma, haraa, zinga et autres confins des ruelles de la sphre locale. Les consquences sont incommensurables pour les partis politiques dominants ; et ceux-ci jouent gros ! Sils taient vincs du local, ils perdraient un grand pan de leur aura et de leur influence dans certaines rgions stratgiques (frontires, territoires du phosphate, du ptrole, etc.) ; et terme ils seront pnaliss par le jeu dmocratique (vote et ressources) qui devrait, autrement leur procurer plus de chances dtre lus aux prochaines lections centrales.Les propos rcents du ministre responsable du Dveloppement local et municipal ne sont pas rassurants ( relevs par Babnet le 14 mars ). Les observateurs constatent la vulnrabilit de ce ministre quant son intgrit personnelle, ses comptences et ses capacits de comprhension des enjeux lis aux lections municipales en Tunisie. On comprend ses dmls avec des apparences de collusion et de conflits d'intrts, mais dans sa posture de Ministre, il est ne semble pas avoir document et assimil tous les enjeux venir dans le dossier des lections municipales et de leurs implications sur la rgionalisation de la fiscalit et sur les pouvoirs dcisionnels dans les rgions et territoires de la Tunisie profonde.Pour finir, un petit clin dil aux principaux leaders des partis invits dlibrer sur les dates de ce scrutin, pour dire quil y a urgence en la demeure municipale ; les citoyens sont impatients et ont hte de connaitre la date et les enjeux de ces lections (prvues fin 2017 ou peut-tre en 2018). Des lections reportes plus tard ne font quempirer le laisser-faire et laisser-aller dans les malversations et influences partisanes lies la gestion des finances publiques, par le gouvernement Chahed.Le gouvernement actuel ne semble pas pouvoir prendre la mesure de lampleur des enjeux et risque lis davantage de report dans les chances, surtout quon constate quil a tendance regarder ailleurs, alors que les finances de lÉtat sont quasiment plat, pour ne pas dire sous-perfusion intraveineuse maintenues flot uniquement grce au fardeau de la dette et la gnrosit de ceux qui croient encore en la porte de la transition dmocratique en Tunisie.