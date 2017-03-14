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Culture

انطلاق تقديم ملفات الترشح للحصول على منح الإنتاج السينمائي لسنة 2017 بداية من 14 مارس الجاري إلى غاية 15 جوان المقبل

Mardi 14 Mars 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن انطلاق تقديم ملفات الترشح للحصول على منح الإنتاج السينمائي لسنة 2017 (مساعدة على الكتابة أو مساعدة على الإنهاء) سيكون بداية من اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري إلى غاية 15 جوان الجاري.

وذكر البلاغ، أن على شركات الإنتاج السمعي البصري الراغبة في الحصول على منحة التشجيع على الإنتاج السينمائي، إيداع ملفات ترشحها بمقر الوزارة الكائن بنهج 2 مارس 1934 القصبة تونس (الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية).
وينبغي أن يتضمن الملف وفق البلاغ، مطلبا كتابيا في المنحة مهما كان نوعها باسم وزير الشؤون الثقافية يكون ممضى من قبل وكيل الشركة ومختوما، فضلا عن تقديم المثبتات القانونية لإحداث مؤسسة الإنتاج السمعي البصري (نسخة وحيدة لكل من كراس الشروط وبطاقة التعريف الجبائية والسجل التجاري)، إضافة إلى الإدلاء بكل المؤيدات المنصوص عليها بالأمر عدد 717 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بإسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي في ثماني نسخ.
مر/سهى




Publié le:2017-03-14 22:07:02

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