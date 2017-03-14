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Sport

كاس الاتحاد الافريقي - القوات المسلحة السيراليوني منافس النادي الافريقي ينسحب من المسابقة

Mardi 14 Mars 2017
بــاب نــات - ذكر مصدر مطلع بالنادي الافريقي ان فريق القوات المسلحة السيراليوني وجه مراسلة للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ضمنها انسحابه من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي ايام قليلة قبل خوض مقابلة الاياب بمدينة ماكيني.

واضاف المصدر ذاته ان النادي الافريقي تلقى اشعارا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن طريق الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص انسحاب منافسه من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي مشيرا الى ان ادارة النادي الافريقي بصدد تكثيف اتصالاتها مع الكاف من اجل مزيد التاكد من انسحاب الفريق السيراليوني من الدور السادس عشر.

وتابع "لقد حرصنا على الابقاء على حجوزات الرحلة في اتجاه فريتاون عبر الدار البيضاء تفاديا لاي مفاجاة غير سارة في انتظار الغاء المباراة بشكل رسمي".
وكان النادي الافريقي سحق القوات المسلحة السيراليوني ذهابا في رادس يوم الاحد الماضي ب9 اهداف مقابل هدف واحد.
ر-امين



Publié le:2017-03-14 20:44:13

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