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Sport

الرابطة الاولى - مرحلة تفادي النزول : ترجي جرجيس ينفرد بالصدارة بهدف قاتل في شباك اتحاد تطاوين

Mardi 14 Mars 2017
بــاب نــات - سجل احمد القاسمي هدفا قاتلا في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة بداخل الرجل في القائم البعيد ليقود فريقه الترجي الجرجيسي الى فوز ثمين على ضيفه اتحاد تطاوين بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء في جرجيس لحساب الجولة الثالثة من منافسات مرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وانفرد الترجي الجرجيسي بفضل هذا الانتصار الثاني في مرحلة تفادي النزول بصدارة الترتيب بمجموع 7 نقاط بينما توقف رصيد اتحاد تطاوين الذي انقاد الى خسارته الاولى عند 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتا رفقة الملعب القابسي الذي يستضيف يوم الاربعاء النادي البنزرتي.
كما يتضمن برنامج الجولة الثالثة مباراتين اخريين يوم الاربعاء تجمع الاولى بين مستقبل المرسى ومستقبل قابس / والثانية بين نادي حمام الانف وشبيبة القيروان.

الثلاثاء 14 مارس 2017
في جرجيس (القديم) الترجي الجرجيسي - اتحاد تطاوين 1-0


الاربعاء 15 مارس 2017
في المرسى (س 14 و30دق) مستقبل المرسى - مستقبل قابس (نضال اللطيف)
في حمام الانف (س 14 و30دق) نادي حمام الانف - شبيبة القيروان (امير لوصيف)
في قابس (س 14 و30دق) الملعب القابسي - النادي البنزرتي (رشدي قزقز)


Publié le:2017-03-14 17:29:48

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