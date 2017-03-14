الرابطة الاولى - مرحلة تفادي النزول : ترجي جرجيس ينفرد بالصدارة بهدف قاتل في شباك اتحاد تطاوين

وانفرد الترجي الجرجيسي بفضل هذا الانتصار الثاني في مرحلة تفادي النزول بصدارة الترتيب بمجموع 7 نقاط بينما توقف رصيد اتحاد تطاوين الذي انقاد الى خسارته الاولى عند 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتا رفقة الملعب القابسي الذي يستضيف يوم الاربعاء النادي البنزرتي.
كما يتضمن برنامج الجولة الثالثة مباراتين اخريين يوم الاربعاء تجمع الاولى بين مستقبل المرسى ومستقبل قابس / والثانية بين نادي حمام الانف وشبيبة القيروان.
الثلاثاء 14 مارس 2017
في جرجيس (القديم) الترجي الجرجيسي - اتحاد تطاوين 1-0
الاربعاء 15 مارس 2017
في المرسى (س 14 و30دق) مستقبل المرسى - مستقبل قابس (نضال اللطيف)
في حمام الانف (س 14 و30دق) نادي حمام الانف - شبيبة القيروان (امير لوصيف)
في قابس (س 14 و30دق) الملعب القابسي - النادي البنزرتي (رشدي قزقز)
Publié le:2017-03-14 17:29:48
Par:Aboufyras Belhoula (Tunisia )
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