قوات حفتر تستأنف قصف الهلال النفطي

Mardi 14 Mars 2017

وكالات





Publié le:2017-03-14 11:42:39

- أعلنت قوات الشرق الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر أنها قصفت مواقع تابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي في منطقة الهلال النفطي، بينما انتقد حرس المنشآت النفطية الغارات وطالب بوقف التصعيد العسكري.ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وسائل إعلام ليبية محلية أن قوات حفتر قالت إن مقاتلاتها نفذت عدة طلعات جوية على تمركزات وآليات سرايا الدفاع عن بنغازي في منطقة الهلال النفطي، وإنها كبدتها خسائر في العتاد والأرواح، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.في الأثناء، قال ميلاد الزوي -وهو متحدث باسم "القوات الخاصة" التابعة لقوات الشرق- في تصريحات صحفية إن ثلاثة من جنود القوات الخاصة قتلوا بينما أصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات جرت أمس الاثنين مع قوات معادية بمنطقة الهلال النفطي، دون تقديم تفاصيل أخرى.وكانت قوات حفتر خسرت السيطرة على ميناءي السدرة ورأس لانوف بمنطقة الهلال النفطي في إثر هجوم مفاجئ شنه مقاتلو سرايا الدفاع عن بنغازي في 3 مارس الجاري.وتضم سرايا الدفاع عن بنغازي عدة وحدات عسكرية ومقاتلين من شرقي ليبيا، من بينهم ضباط وجنود في الجيش على رأسهم العميد مصطفى الشركسي، وقادة كتائب من مجلس شورى ثوار بنغازي، وغرفة عمليات ثوار أجدابيا، وقوات القائد السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم جضران.