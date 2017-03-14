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تركيا تعلن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع هولندا

Mardi 14 Mars 2017
وكالات - أعلنت تركيا تعليق العلاقات الدبلوماسية على المستويات العليا مع هولندا بعد أن منعت السلطات الهولندية وزراء أتراك من التحدث في تجمعات لأتراك مغتربين وهو ما يعمق الخلاف بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي.
وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي وكبير المتحدثين باسم الحكومة أيضا إن أنقرة ربما تعيد تقييم اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين من الشواطئ التركية إلى أوروبا.

وأبلغ قورتولموش مؤتمرا صحفيا "إننا نفعل بالضبط ما فعلوه بنا. نحن لن نسمح لطائرات تقل دبلوماسيين أو مبعوثين هولنديين بالهبوط في تركيا أو استخدام مجالنا الجوي... أولئك المسؤولون عن هذه الأزمة عليهم أن يعالجوها."

وفي وقت سابق اتهم الرئيس التركي طيب إردوغان، الذي يسعى لنيل دعم الأتراك في استفتاء في أبريل نيسان لخططه لتوسيع سلطاته، الحكومة الهولندية بالتصرف مثل "فلول النازيين" لمنعها وزراء أتراك من الحديث أمام أتراك مغتربين لحشد أصواتهم.


وكان عمر جليك، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، الاثنين، إن بلاده "ستفرض عقوبات بالتأكيد" ضد هولندا، دون الإفصاح عن تفاصيل فيما يستمر خلاف دبلوماسي بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب الحملات السياسية التي تريد أنقرة تنظيمها في الخارج.

من جانبه، حث الاتحاد الأوروبي تركيا على "تجنب التصريحات المبالغ بها" في الأزمة الدبلوماسية الناجمة عن رفض هولندا السماح لوزراء أتراك بالمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أراضيها.

Publié le:2017-03-14 08:39:19

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2 de 2 commentaires pour l'article 139812

Elghazali  (France)  |Mardi 14 Mars 2017 à 09h 12m |           
Tant mieux pour la Hollande , Erdogan , le dictateurs Islamiste peut garder ses kloubs et ses Daechistes.
La Turquie est une grosse connerie Khouanjiste. L'histoire va nous le montrer.

Mandhouj  (France)  |Mardi 14 Mars 2017 à 08h 57m |           
نتمنى أن تتمكن هذه الدول ، التي هي لها دور أساسي للسلم في العالم ، أن تواصل عبر الحوار البناء ...



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