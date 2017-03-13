Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - 3oyoun Mama  
Culture

وزير الشؤون الثقافية يشرف على موكب تسليم المهام بين إبراهيم اللطيف ونجيب عياد

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بعد ظهر اليوم الاثنين 13 مارس 2017 على موكب تسليم المهام بين مدير الدورة السابقة لأيام قرطاج السينمائية إبراهيم اللطيف ومدير الدورة القادمة نجيب عياد بحضور عدد من إطارات الوزارة.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية أيام قرطاج السينمائية بما تحمله من إشعاع عربي إفريقي، داعيا إلى ضرورة العمل لإنجاح الدورة القادمة بعيدا عن كل من شأنه أن يعكّر صفو الجو الثقافي العام.

من جهته، عبّر المخرج إبراهيم اللطيف عن اعتزازه بتوليه إدارة الدورة السابقة لأيام قرطاج السينمائية مثنيا على ما لمسه رفقة الفريق العامل معه من التزام ومسؤولية من إطارات وزارة الشؤون الثقافية، موضحا أنه لأوّل مرة في تاريخ تونس يتم تنظيم موكب تسليم المهام بين مديري دورات أيام قرطاج السينمائية في هذا الإطار الحضاري.
مدير الدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية نجيب عيّاد عبّر عن حرصه لضمان حسن سير العمل لتكون الدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية متميزة ومختلفة عن سابقاتها.



Publié le:2017-03-13 21:16:55

festival-a53a9dc3af1ced81b87a364be2b46342-2017-03-13 21:16:55
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139805



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13319,3

  • (10/03)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,43659 DT        1$ =2,29600 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/03)   829,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139805 4464|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires