وزير الشؤون الثقافية يشرف على موكب تسليم المهام بين إبراهيم اللطيف ونجيب عياد

Lundi 13 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 21:16:55

- أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بعد ظهر اليوم الاثنين 13 مارس 2017 على موكب تسليم المهام بين مدير الدورة السابقة لأيام قرطاج السينمائية إبراهيم اللطيف ومدير الدورة القادمة نجيب عياد بحضور عدد من إطارات الوزارة.وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية أيام قرطاج السينمائية بما تحمله من إشعاع عربي إفريقي، داعيا إلى ضرورة العمل لإنجاح الدورة القادمة بعيدا عن كل من شأنه أن يعكّر صفو الجو الثقافي العام.من جهته، عبّر المخرج إبراهيم اللطيف عن اعتزازه بتوليه إدارة الدورة السابقة لأيام قرطاج السينمائية مثنيا على ما لمسه رفقة الفريق العامل معه من التزام ومسؤولية من إطارات وزارة الشؤون الثقافية، موضحا أنه لأوّل مرة في تاريخ تونس يتم تنظيم موكب تسليم المهام بين مديري دورات أيام قرطاج السينمائية في هذا الإطار الحضاري.مدير الدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية نجيب عيّاد عبّر عن حرصه لضمان حسن سير العمل لتكون الدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية متميزة ومختلفة عن سابقاتها.