Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Maddah El Amar  
Médias

إصدار طابعين بريديين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لحرية الأنترنات

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - أصدر البريد التونسي طابعين بريديين بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني لحرية الأنترنات، للمساهمة في التعريف بهذه الذكرى وتكريم كلّ اللذين ناضلوا من أجل حرّية التعبير على الأنترنات، وفق بلاغ صادر الإثنين لهذه المؤسسة.

وتم تخصيص الطابع البريدي الأول لتخليد ذكرى زهير اليحياوي شهيد حرية التعبير عبر الأنترنات، الذي ناضل من أجل التعبير الحر من خلال الفضاء الإلكتروني في سنوات النظام السابق.

وتخليدا لتاريخ إختفائه القسري تحتفل تونس منذ سنة 2012، باليوم الوطني لحرية الأنترنات في 13 مارس من كل سنة.
ويجسم الطابع البريدي الثاني في صورة رمزية "حرية الأنترنات" بعد الثورة وأهميتها كمحرك للتنمية الاقتصادية ودعامة لتونس الرقمية الجديدة.
و قد عملت الجهات المعنية بصفة تشاركية مع المدافعين عن حرّية الأنترنات في تونس، على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالخصوص النفاذ إلي أنترنات حرة ومفتوحة باعتبار أهمية تأثيرها على المسار الديمقراطي والنمو الإقتصادي علاوة على أن حرّية الأنترنات في تونس تعد مكسبا من مكاسب ثورة الحرية والكرامة وهو ما يقتضي المحافظة على هذا المكسب وتعزيزه، وهو حق يضمنه الدستور في فصله 32.



Publié le:2017-03-13 19:24:53

festival-8baa8b9883531dc8d5195b094e39e866-2017-03-13 19:24:53
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139796



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13401,3

  • (09/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,43843 DT        1$ =2,31236 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/03)   859,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139796 1037|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires