اتلتيكو مدريد يشتري ملعبا جديدا مقابل 30 مليون أورو

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 19:16:02

- توصل اتلتيكو مدريد الإسباني إلى اتفاق مع سلطات العاصمة من أجل شراء ملعب "لا بينيتا ستاديوم" مقابل 30 مليون أورو حسب ما أعلنت عنه بلدية المدينة يوم الاثنين.وسينتقل اتلتيكو من ملعب "فيسنتي كالديرون" الذي كان معقله طيلة 50 عاما إلى الملعب الجديد الذي سيصبح "واندا ميتروبوليتانو" على اسم الشركة الصينية العقارية الراعية للنادي "داليا واندا غروب". واستحوذت الشركة على 20 بالمائة من أسهم النادي عام 2015.وكشف متحدث باسم بلدية مدريد أن اتلتيكو سيسدد ثمن الملعب على ثلاث دفعات حيث ستكون القيمة الإجمالية 30 مليون و422 ألفا و520 أورو مع احتساب الفوائد.وشيد ملعب "بينيتا" المعروف أيضا بملعب مدريد الأولمبي لمسابقات ألعاب القوى وتم تحديثه في إطار ملف ترشح العاصمة لاستضافة أولمبياد 2012 ثم 2016 إلا أن الحظ لم يحالف مدريد فيهما.وسترتفع سعة استيعاب هذا الملعب الذي بني عام 1904 من 20 الف متفرج إلى 73 الفا.والاسم الجديد الذي سيطلقه اتلتيكو على الملعب مرتبط بالملعب الأول الذي اعتمده النادي "ميتروبوليتانو" قبل الانتقال عام 1966 الى "فسينتي كالديرون" الواقع جنوب العاصمة.وسيكون مصير ملعب "فسينتي كالديرون" الذي يستضيف نهائي كأس اسبانيا في 27 ماي القادم التدمير بعد أن يخليه اتلتيكو نهاية الموسم.