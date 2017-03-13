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Sport

تصفيات افروباسكات 2017 - تونس تستهل مشوارها بملاقاة المغرب يوم الخميس المقبل

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - يستهل المنتخب التونسي لكرة السلة مبارياته في دورة الذهاب لتصفيات المنطقة الافريقية الاولى المؤهلة الى البطولة الافريقية (افروباسكات 2017) بملاقاة نظيره المغربي يوم الخميس المقبل بقاعة سطاولي بالجزائر العاصمة بداية من الساعة الخامسة مساء.

وستقام الدورة الاولى من هذه التصفيات بالجزائر في الفترة المتراوحة بين 16 و18 مارس الجاري بمشاركة ثلاثة منتخبات هي الجزائر والمغرب وتونس بعدما قررت ليبيا الانسحاب.
وحسب البرنامج الذي كشفت عنه الجامعة الجزائرية لكرة السلة يوم الاثنين فان المنتخب التونسي سيخوض مقابلته الثانية امام المنتخب الجزائري يوم السبت 18 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.
ويذكر ان دورة الاياب ستحتضنها تونس من 30 مارس الحالي الى غرة افريل القادم.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى المرحلة النهائية للافروباسكات التي ستستضيفها العاصمة الكونغولية برازافيل من 18 الى 30 اوت 2017.

وفي ما يلي برنامج مباريات الدورة الاولى المقررة بالجزائر العاصمة:
الخميس 16 مارس 2017 (س 17) :
تونس - المغرب

الجمعة 17 مارس 2017 (س 17)
الجزائر - المغرب

السبت 18 مارس 2017 (س 17)
الجزائر - تونس


Publié le:2017-03-13 19:13:23

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