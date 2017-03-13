اللجنة الوطنية الاولمبية تدعو الى ضرورة تحسين اداء اللجنة المشتركة القارة للاعداد الاولمبي

Lundi 13 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 16:06:30

- دعت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية بمناسبة نعقاد الجلسة العامة الانتخابية للجنة ويم الاحد بتونس الى ضرورة انطلاق اعمال اللجنة المشتركة الدائمة حالا وبصفة مستمرة ومتواصلة على امتداد الرباعية الاولمبية 2017-2020 والعمل على ان تشمل اعمالها مرافقة الجامعات الرياضية في تحضير مختلف المواعيد الرياضية الدولية من بطولات ودورات دولية لتحقيق النتائج المرجوة وضمان الترشح لدورة الالعاب الاولمبية.واكدت اللجنة في تقرير لها بالمناسبة تحت عنوان ( اللجنة الونية الاولمبية الونسية / انجازات 2013-2016 ورهانات 2017-2020 ) على ان ادخال النجاعة المرجوة على عمل اللجنة المشتركة الدائمة يقتضي احداث نواة ادارية وفنية متفرغة في نطاق اللجنة المشتركة تعمل على تذليل الصعوبات الادارية والخاص بالملفات الفنية والمالية و تاشيرات السفر والنظر في المشاكل الاجتماعية والحياتية عامة لرياضي النخبة وكذلك متابعة النتائج الفنية و تحليلها لفائدة المنظومة العامة لاعداد الرياضيين ذوي المستوى العالي والبحث عن سبل توفير تربصات لرياضيي النخبة.كما اوصت اللجنة في تقريرها بضرورة توفير فضاء تخزين ارشيف اللجنة المشتركة باعتباره يمثل ذاكرة اللجنة المشتركة يمكن الرجوع اليه كلما اقتضت الحاجة.وتم التاكيد على ضرورة ان تكون الميزانية التكميلية للاعداد الاولمبي ميزانية سنوية قارة تخصص للرياضيين ذوي المستوى العالي تتم مناقشتها وضبط مقدارها من قبل اللجنة المشتركة وبالتنسيق مع مختلف الجامعات المعنية والاطار الفني للرياضيين المعنيين وباقي اللجان الفرعية ذات العلاقة وكان محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية قد اثنى امس خلال الجلسة العامة الانتخابية للجنة على جهود اعضاء اللجنة المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية ما ساهم في توفير افضل ظروف التحضير للنخبة التي شاركت في دورة الالعاب الاولمبية 2016 مؤكدا على ضرورة تمكينها من اسباب نجاعة عملها بما يعود بالنفع على رياضيي النخبة الوطنية .وانعقدت امس الجلسة العامة للجنة الوطنية الاولمبية بمشاركة ممثلين عن 37 جامعة . وتم اعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسا للجنة.ويتكون المكتب التنفيذي للجنة اضافة الى محرز بوصيان رئيسا من الاعضاء :اسكندر حشيشة وسلمى المولهي وعلي البنزرتي ورضا المناعي وزايدة الدغري الخلصي وفتحي حشيشة وماهر بوشماوي وحسن القربي وكمال دقيش وحسين الخرازي ونوفل المرشاوي وطارق الفخفاخ ومحسن التكروني ومحمد سفيان الشواشي ومحمد عادل زهرة ومروى العمري.ر/ زهو