فرنسا تحاكم كارلوس في قضية عمرها 43 عاما

Lundi 13 Mars 2017

وكالات - يمثل الفنزويلي كارلوس أمام القضاء الفرنسي اليوم الاثنين في قضية الهجوم الذي استهدف قبل 43 عاما مطعما في العاصمة باريس، وأسفر عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى.

وسيحاكم كارلوس (67 عاما) -واسمه الحقيقي إليتش راميريز سانشيز- لمدة ثلاثة أسابيع في باريس في هذه القضية التي تعود أحداثها إلى 15 سبتمبر 1974 حين تم إلقاء قنبلة يدوية في المطعم.



وقال محامي الادعاء إن الضحايا ينتظرون إدانة كارلوس والحكم عليه وجروحهم لم تندمل بعد. من جهتها تساءلت محامية كارلوس عن أهمية إجراء هذه المحاكمة بعد كل هذه الفترة الطويلة على الوقائع.



ومنذ ترحيل كارلوس من السودان إلى فرنسا عام 1994، أصدر القضاء الفرنسي حكمين ضده بالسجن المؤبد في قضايا تتعلق بقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطيان عام 1975 في باريس، وتنفيذ هجمات بقنابل في باريس ومرسيليا وداخل قطارين للركاب أوقعت 11 قتيلا و150 جريحا عامي 1982 و1983.





وأشارت مجلة "لوبوان" الفرنسية إلى أن كارلوس أنكر أن يكون أدلى بحديث صحفي عام 1979 يقر فيه بأنه هو من ألقى القنبلة اليدوية داخل المطعم. ووُجهت اتهامات لكارلوس بالضلوع في أعمال تفجير وخطف واغتيال كثيرة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث نشط في منظمات تتبنى أفكارا ثورية، بما فيها منظمات فلسطينية.



من هو "كارلوس"؟؟

جسد الفنزويلي ايليتش راميريس سانشيز المعروف باسم كارلوس والملقب بـ "ابن آوى" لنجاحه في التخفي سنوات ويعتبر نفسه "ثوريا محترفا"، العنف السياسي المعادي للإمبريالية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وطبعت لكارلوس في الأذهان قبل كل شيء صورة رجل يعتمر قبعة الثائر الشهير تشي غيفارا، ويتقدم على مهبط مطار الجزائر أمام ممثلي منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الذين قام باحتجازهم قبل ساعات في فيينا. لكن حلت محلها صورة رجل متقاعد انيق مكتنز قليلا.



إلا أن الرجل المسجون في فرنسا منذ 1994، لم يتراجع عن شيء من تشدده ولا قدرته على الاستفزاز التي يتمتع بها ويستخدمها في كل محاكمة له حيث يجعل كل جلسة منبرا لخطبه.



يقول هذا الفنزويلي "لست إرهابيا بل مقاتلا"، ويؤكد أنه أصبح يعتنق "الإسلام الثوري". وهو يعترف بمقتل 1400 شخص بأيدي منظمته و80 بيديه، لكنه ينفي تحمله أي مسؤولية في الاعتداءات التي وقعت في فرنسا وصدر عليه في إطارها حكمان بالسجن مدى الحياة.



ولد كارلوس في 12 أكتوبر 1949 في كراكاس لعائلة ميسورة. ويبدو أنه النتاج الصافي للطموح الثوري لوالده المحامي الذي فرض على أبنائه الثلاثة ايليتش ولينين وفلاديمير تيمنا بالثورة الروسية، تعليما صارما غارقا في الماركسية، كما روى شقيقه الأصغر فلاديمير.



وقال "لا شك في أن والدي غذى في ايليتش ضرورة الالتحاق بالنضال الثوري ضد الإمبريالية".



وكان عمره 15 عاما عندما التحق للمرة الأولى بالشباب الشيوعي الفنزويلي. ويقول "في تلك الفترة، كانت بداياتي في الحركة الثورية".



درس في لندن ثم انتسب إلى جامعة لومومبا في موسكو معقل الناشطين السياسيين حيث التقى الممثل المحلي حينذاك للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش الذي دعاه إلى المشاركة في تدريب عسكري في الأردن.



"ماهر في الإغراء والتلاعب"



اعتبارا من سبتمبر 1970 عمل لأشهر في صفوف الفدائيين في مواجهاتهم مع الجيش الأردني. وقد اكتسب سمعة مقاتل محترف، واضطلع بدور إلى جانب وديع حداد أحد أكثر قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشددا.



وعندما أنشأ وديع حداد منظمته "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة"، نفذ كارلوس لحسابه أولى عملياته: اعتداءات واغتيالات في لندن وباريس نسبت إليه منها الهجوم ضد مقهى "دراغستور بوبليسيس" في 1974. ظاهريا، كان يعطي دروسا باللغة الأسبانية في مدرسة لفتيات في لندن.



في 21 ديسمبر 1975 تحول كارلوس إلى رمز "للإرهاب". فيما يعتبره آخرون رمزا "لمقاومة الإمبريالية والصهيونية" فعلى رأس مجموعة مسلحة احتجز رهائن وزراء النفط في أوبك في فيينا.



وقد سقط ثلاثة قتلى. وشكلت هذه العملية بداية القطيعة مع وديع حداد الذي أخذ عليه رفضه قتل رهينتين وأنه فضل تسلم الفدية بعد الإفراج عنهم.



وأسس كارلوس بعد ذلك مجموعته التي تضم اثنين من أعضاء اليسار الألماني المتطرف أحدهم ماغدالينا كوب التي أصبحت زوجته وأم ابنته ايلبا روزا.



وكتبت الناشطة السابقة في كتاب "إنه ماهر في الإغراء والتلاعب". وتضيف "لا أعرف كيف وقعت في شباك رجل يؤمن بتفوق الذكور كهذا. في تلك الفترة كان يقنع الفتيات بأنهن نصف الثورة".



اعتبارا من 1979، اتخذ الرجل الذي تصفه الصحف بـ "ابن آوى" مقار له بعيدا عن الستار الحديدي قبل أن تستقبله دمشق لسنوات مطلع الثمانينات.



عاد كارلوس إلى الواجهة في 1982 بعد اعتقال زوجته وبرونو بريغيه في باريس. وتقول ماغدالينا كوب في كتابها "كنت زوجته، ملكيته الخاصة، وتحريري مرتبط بشرفه".



عند سقوط جدار برلين في 1989، خسر الرجل الذي وصف بأنه "مرتزقة للإرهاب" الكثير من حماته.



وبعد أن تخلت عنه سوريا في 1991 لجأ إلى السودان ثم اعتقله شرطيون فرنسيون من مديرية مكافحة التجسس وتم نقله إلى فرنسا.



Publié le:2017-03-13 10:48:37

