Le gouvernement Chahed et les dictats du FMI : aveuglement volontaire ou calme avant la tempête ?

Lundi 13 Mars 2017

Les dictats du FMI

Laveuglement volontaire

Le calme avant la tempte ?

Impacts pourtant prvisibles





Publi le:2017-03-13 09:18:16

Ces deniers jours, la fbrilit est son comble et la tension gouvernementale monte crescendo, la veille de la visite prochainement prvue dune dlgation du FMI. Cela se comprend, le FMI arrive avec ses vrificateurs et auditeurs spcialistes de la gestion gouvernementale des finances publiques. Les rouages de la Prsidence, les conseillers du Chef du gouvernement et les experts de la Banque centrale de Tunisie (BCT) sactivent pour se concerter et pour se positionner en bon lve face aux auditeurs du FMI. Le FMI reste un crucial et un vital prteur, offrant des taux dintrt modestes, mais assortis de conditions draconiennes en termes de bonne gestion.Lors de son passage, la dlgation du FMI examinera ltat davancement des rformes, le niveau de transparence de la gouvernance; passera au peigne fin ltat des comptes, dficits et dsquilibres budgtaires. Leur bilan obtenu permettra de constater si le gouvernement tunisien a amlior ses pratiques de gestion des deniers publics, sil a fait ses devoirs, pour dbloquer les tranches du prt retenues par le FMI, justement en raison du manque de transparence dans la gestion des finances publiques et de lasthnie des rformes requises en Tunisie.Dans son dernier rapport de novembre 2016, le FMI demandait notamment au gouvernement dtre totalement transparent sur la gestion de la fiscalit, tant au regard des impts (recettes fiscales) quau regard des dpenses consenties au titre des crdits dimpt, des exonrations de TVA et autres couteux cadeaux fiscaux octroys pour les investisseurs et assimils. Selon le FMI, il y a plus deux milliards de dinars (DT) grs annuellement dans lopacit et la discrtion non documente des hautes instances du Ministre des Finances. Dans le mme rapport, le FMI demande de dvelopper la reddition des comptes et lvaluation comme levier doptimisation des dcisions gouvernementales. Il attire lattention sur la croissance dmesure de la taille de la fonction publique, sur certaines incomptences et mauvaises pratiques de gestion (collusion, corruption, etc.). En somme, le FMI exige des reformes visant notamment linstauration dune gouvernance axe sur les rsultats, appuys par des chiens de garde institutionnels, et dont le rendement est mesur par des mcanismes dvaluation fiables et transparents.À lvidence, rien de tout cela na t fait de manire srieuse et documente par le gouvernement. Les informations et les communiqus du Chef du gouvernement, du Ministre des Finances et de celui de lInvestissement se limitent des intentions et promesses verbales, sans actions ou concrtisations palpables. Les sites Web du gouvernement sont avares en informations et en dossiers documents de manire crdibles au sujet des efforts entrepris dans ce cadre.La runion des partenaires politiques organise le 11 mars linvitation du Chef de gouvernement a t communique avec un consensus de faade, prnant la cration de commissions mixtes pour penser les rformes requises et identifier les mesures prendre pour sortir lconomie de sa liturgie et ladministration publique de son archasme. Trs probablement et comme toujours, les tractations politiques au sujet de la constitution de ces commissions vont trainer en longueur, et ces commissions risquent denfanter des sous-commissions, qui leur tour enfantent des comits dexperts, etc. Le tout avec des budgets mirobolants, et avec des rsultats incertains.Les dlais et les procdures de ces commissions peuvent permettre au gouvernement dacheter du temps, se doter de la marge de manuvre politique, noyer les urgences des enjeux ou encore reporter sin die les ventuelles et rformes, tant attendues par les jeunes et citoyens ayant fait la rvolution et ayant pay le prix fort pour lemploi, la prosprit et le bien-tre collectif.De son ct, la BCT nest pas plus volubile au sujet des ajustements prendre en prvision de la visite de la dlgation du FMI. La loi de lomerta prvaut plus quailleurs, notamment par ce que les autorits financires de la BCT doivent garder le silence au sujet de leurs desseins, pour viter de favoriser certains acteurs conomiques au dtriment dautres (par des insinuations ventuelles au sujet de la dvaluation du dinar, par exemple). Les dlits dinitis constituent des dlits condamnables par les lois et textes en vigueur.Cela dit, la BCT sest exprime rcemment (en fvrier), par la voix de son Gouverneur pour dire que lÉtat doit faire son devoir, mieux grer les dficits publics, les dsquilibres de la balance commerciale et repenser ses stratgies dincitation conomique et de stimulation de la cration de la richesse (PIB et croissance). En termes diplomatiques, le Gouverneur a tout dit, sans tre accus dintrusion dans les prrogatives du Chef du gouvernement, sachant son devoir de neutralit et son indpendance thorique face au pouvoir excutif et autre rouage partisan li.Mais voil, le FMI et surtout sa bouteille doxygne utile (2e et 3e tranches dun prt de 2,8 milliards de $US) pour le budget de lÉtat commence devenir intermittente, alors que lconomie affiche des signes de bronchiolite aigu, exigeant de plus en plus doxygne et de devises pour boucler les budgets de 2017 et honorer les remboursements dus : pour plus de 2 milliards de $US, pour les prochains mois, selon Fitch-Rating. Oui, le FMI observe plusieurs tensiomtres mesurant la performance du gouvernement et agit dans son droit comme institution montaire imputable auprs de ses actionnaires. Noublions pas que le FMI constitue une institution issue des Accords de Breton Woods (signs le 22 juillet 1944, Breton Woods aux États-Unis), et est conu comme un levier daction financ par les grandes puissantes pour grer les finances internationales de laprs-Deuxime Guerre mondiale. Quon le prend pour dit, le FMI et ses organes ne vont pas faire des cadeaux aux gouvernements dpensiers et dissipateurs des deniers publics. Le FMI nest un pas organisme de charit et de philanthropie, et ses experts vont tre exigeants et pointilleux pour voir ce que le gouvernement a entrepris comme rformes depuis leur dernire visite, il y a cinq mois.La dcote de Fitsh du mois de fvrier, suivie dun communiqu laconique vendredi dernier (10 mars) et autres dclarations internationales au sujet de la Tunisie portent croire que ltau se resserre un peu plus pour limiter la capacit du gouvernement actuel sendetter plus, sans payer des taux dintrt faramineux. Standard & Poors sest aussi exprime deux fois depuis le dbut de lanne cet effet. Dans le mme sens, Moodys, une autre prestigieuse agence de cotation a aussi mis, depuis janvier trois communiqus accessibles (aux abonns) ladresse suivante : https://www.moodys.com/credit-ratings/Tunisia-Government-of-credit-rating-600046595 . Ces agences expriment des inquitudes concordantes et croissantes quant la gestion du gouvernement actuel de la situation conomique et les risques de dvaluation du dinar, en dernire instance.Pour rassurer nos lecteurs, on peut imaginer que le gouvernement et ses partenaires politiques rament fort pour trouver des solutions convenables pour bnficier des sommes attendues du FMI. Cela dit, on peut se demander jusquo le gouvernement ira-t-il pour protger les intrts du pays, pour opter des solutions intelligentes et les moins nfastes pour les citoyens. Le pire rside dans une attente passive qui convergera vers la trajectoire gyptienne (dvaluation, pauprisation, etc.). Le gouvernement actuel (comme ses prcdents) ne communique pas au sujet de ce quil a mis de lavant en prparation la visite du FMI. Aucun rapport ou mmoire stratgique nest accessible ce sujet sur les sites du gouvernement.Faute dinformations gouvernementales fiables et rassurantes, les spculations des acteurs conomiques vont bon train, la nature a horreur du vide ! Trois options sont avances par les analyses et observateurs et experts tunisiens de Tunis.Loption premire est porte vers: annonce de vente dans lurgence, et donc au rabais, de quelques prcieux actifs publics : actions, banques, entreprises publiques, infrastructures productives, biens immatriels, etc. L aussi, la Ministre des Finances reste muette sur les priorits et les processus de mise en vente probable de certains actifs publics, pour satisfaire le FMI.La deuxime option consiste sengouffrer encore plus dans l. Jouer la carte de lendettement jusquaux prix les plus forts (taux intrt allant vers 10% ou 12%, comme pour certains pays dAfrique), en se pliant aux compromissions et pressions colonialistes, notamment celles venant de la France et de ses vellits revanchardes contre la Tunisie post-2011. Il est quand mme tonnant que la Tunisie commence sendetter des taux incroyablement levs, alors que les taux dintrt sur les marchs internationaux frlent le zro, voire le ngatif en terme rel (hors inflation), videmment pour les gouvernements menant une gestion rigoureuse et ayant dmontr une gouvernance axe sur les rsultats et la performance.La troisime option est celle duqui peut aller jusqu rduire les pensions de retraite, couper dans les assurances sant, atrophier les services publics, laisser certaines socits dÉtat pricliter pour justifier leur vente (Tunis Air, par exemple). Un tel scnario catastrophique consiste notamment pelleter les problmes plus tard et en dautres termes, laisser-faire pour asphyxier davantage les aspirations dmocratiques et reprendre contrle sur la situation (action militaire ou autres). Je ne pense pas que nos ministres aillent jusqu adopter une attitude de type aprs moi le dluge!.Jexagre peut-tre, mais pas trop, croyez-moi! En matire danalyse politique et de gestion des risques de gouvernance, il ne faut pas exclure les scnarios extrmes; ceux vhiculs parfois par des stratgies occultes et des mains invisibles lies certains lobbys et groupes de pression inaudibles et indolores.Les journalistes et les intellectuels tunisiens doivent questionner le gouvernement au sujet de ses stratgies et postures pour la prochaine visite des auditeurs du FMI. Le temps presse, les auditeurs du FMI sont prvus pour les tout prochains jours. Ces questionnements doivent sortir le gouvernement de son aveuglement volontaire, pour savoir un peu plus sur ce qui se trame et se prpare pour cette visite, derrire des portes closes. On peut parier quavec les auditeurs du FMI, le gouvernement adoptera probablement un autre scnario mixant le bradage de certains actifs un recours plus os aux marchs financiers pour endetter encore et encore la Tunisie, et au prix fort.À ce sujet, et en attendant les auditeurs du FMI, les partis reprsents au Parlement ou au sein du gouvernement sont taciturnes et leur silence est assourdissant, pour ne pas dire complice dans le contexte. Est-ce par ignorance, par indiffrence, par calcul politique ou encore pour tout cela en mme temps? Ce nest pas rassurant quand le monde entier nous regarde et constate que le parlement organise des sances de questionnements ou des votes de lois; lors de sance plnire comptant moins de 10% de dputs. Nos dputs sont occups ailleurs; ils sont souvent absents!Il reste aussi une quatrime option, vocation montaire et qui sappelle dvaluation du dinar. Ce scnario trs probable mettra la hache rapidement dans les importations et pourrait inciter davantage les exportations. Les rumeurs vhiculant limminence dune telle dvaluation sont dj luvre et exposant de facto le dinar des spculations terribles, comme stait le cas pour la livre gyptienne lt dernier. Oui, dans ce cas de figure, les spculateurs et hommes daffaires tunisiens vont tenter de se dpartir de leurs actifs en dinars, en change de devises fortes, plus stables et plus facilement convertibles. La thorie conomique explique un tel engouement pour les valeurs refuges (devises, terrain, etc.) par lanticipation rationnelle des acteurs prvoyant des changements conomiques les concernant. Cest un peu ce qui se passe dans nos villes et zones frontalires.Aujourdhui, et un peu partout dans les grandes villes on observe un march parallle pour changer le dinar contre leuro ou le dollar (devises trangres trs demandes). À lentre de la mdina de Tunis, une vritable bourse montaire est luvre en permanence au su et au vu de tous les passants et agents de police. On peut acheter toutes les devises possibles et sans limites, en plein jour! Les cours de ce march parallle sont souvent des prdicteurs de lampleur de lvaluation venir. Ces cours informels sont dj accessibles sur les rseaux sociaux (Facebook notamment). Pour illustration, ce samedi, le 11 mars 2017, le compte Facebook portant le nom dune ville frontalire affiche ses cours publiquement en ligne : les 100 dollars US valent 246 DT (contre 231 DT sur le site de la BCT) et les 100 euros valent 258 DT (contre 243 sur le site de la BCT). Et aucun plafond nest enregistr, on peut changer autant quon le veuille. Le message procur par ces bourses informelles porte croire que le dinar srode rapidement et a dj presque perdu 6% 10% de sa valeur annonce par les cours officiels. La BCT a certainement un regard suivi sur ce march noir et aurait certainement mijot en catimini son plan daction et prvisions cet effet.Les impacts prvisibles sont nombreux. Une telle dvaluation aiderait drainer plus de touristes (plus de touristes chmeurs ou smigards), donnerait davantage de pouvoir dachat pour les Tunisiens et Tunisiennes travaillant ltranger et ils sont plus de 1,5 million de personnes (pour consommer et investir chez eux en Tunisie), procurerait une prime de risque additionnelle limmigration clandestine des jeunes (harraka) et augmenterait les cots de production des biens et services changs en Tunisie. Cette ventuelle dvaluation prcarisera encore plus certaines banques (devant acheter la devise au prix fort), et dvalorisera leur valeur en bourse, quand vient le moment de les privatiser. Avec une telle dvaluation, les investisseurs trangers peuvent plus facilement acqurir des entreprises tunisiennes, htels, aroports, etc. En somme, une suite macabre de consquences nfastes pour tous les Tunisiens et Tunisiennes.Le citoyen moyen risque de payer encore plus cher son panier de consommation, ce qui fait augmenter davantage linflation. Cest injuste pour tous les citoyens des quartiers dshrits, pour la Tunisie profonde vivant dj la prcarit et lindigence!Les petits pargnants vont aussi coper au passage, en voyant leur pargne et bas de laine se faire ronger drastiquement par linflation et la dvaluation. Dj, les oprations dpargne ne sont techniquement plus rentables, avec des taux dintrt moyens pour lpargne de 3 % et une inflation de 5%.Politiquement parlant, ces volutions diverses et varies risquent datrophier encore plus la taille de la classe moyenne et briser son providentiel statut de tampon, et damortisseur de chocs, entre les plus riches et les plus pauvres en Tunisie.Quand on sait que le gouvernement Chahed peut et pourra viter temps ces scnarios catastrophes, le citoyen averti peut se demander pourquoi tant de lenteur, tant dhsitation, tant denttement ou encore dincomptence! Plutt que de mettre la Tunisie dos au mur face aux dictats du FMI et autres bailleurs de fonds, les pouvoirs en place doivent acclrer la cadence des rformes requises pour moderniser ladministration publique, pour optimiser les procdures dvaluation des Ministres, pour procurer plus de transparence, pour justifier la prise de dcision politique par des donnes probantes.