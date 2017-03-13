نداء تونس : هل الحل في التجميع او التاسيس ؟

Lundi 13 Mars 2017





Publié le:2017-03-13 08:44:54

حضر الاجتماع الاخير لحزب نداء تونس في ندوة الاطارات بقمرت وجوها سياسية جديدة اختارت الانضمام اليه ، و لعل من ابرز الحاضرين نجد فريد الباجي و ماهر بن ضياء و منذر بلحاج علي و محسن حسن و سمير العبيدي و ماجدولين الشارني و تحدث سفيان طوبال عن وجوه اخرى ستعزز نداء تونس في المستقبل القريب .طبعا يسعى حافظ قايد السبسي و فريقه الى توجيه رسالة الى المنشقين ان حزبه استعاد عافيته و صار وجهة لكوادر عملت في الدولة ، كما يريد ان يتجاوز حملات التشكيك في قدرته على التسيير و ما رافق تسريبات اجتماعاته الاخيرة من جدل يراد به ضربه في العمق .من البديهي في السياسة ان يسعى كل حزب الى توسيع قاعدته و شعبيته و ينتشر في الارض ، لكن هل استفاد الندائيون من اخطاء الماضي و شخصوا العلل التي تراكمت في السنوات الاخيرة ؟لا يبدو الامر كذلك ، فنداء تونس جمع اغلب معارضي الترويكا و النهضة على وجه الخصوص و استطاع احداث توازن سياسي في البلاد مما مكنه من الفوز في الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2014 ، لكن تشتت الشمل و تمددت الشقوق بمجرد الاعلان عن حكومة السيد الحبيب الصيد حيث سقطت حسابات الكثيرين بعد توزيع غنائم السلطة ، لان طموحات البعض اكبر من اسقاط النهضة و مشروعها و قد تحقق .و لعل انشقاقات النداء نابعة من غياب هياكل و مؤسسات داخل الحزب تحسم الصراعات و تسيطر على نزعات بعض المتنطعين باعتبار تنوع المشارب الفكرية و السياسية للحزب بوجود روافد يسارية و تجمعية و دستورية و نقابية و مستقلين ، و الحزب لا يمكن ان يستمر دون اطر تنظم العلاقات بين منتسبيه ، و هذه المؤسسات لن تكون دون مؤتمر تجعل للقواعد سلطة القرار عبر تصعيد هياكل منتخبة . هذا المؤتمر طال انتظاره بسبب طغيان الحسابات الشخصية الضيقة مما افقد الكثير من انصاره الثقة في الحياة السياسية برمتها بعد ان شعروا بالخذلان .لاشك ان الكثير من كوادر النداء و الوجوه الوافدة لديها طموحات شخصية ، و عدم وجود هياكل شرعية داخل الحزب تجعل القرارات و التعيينات بيد شخص او فئة قليلة او لوبيات متنفذة خاصة ان الاستحقاقات القادمة ليست بعيدة .يحتاج نداء تونس الى مؤتمر تاسيسي يقطع مع العشوائية و المزاجية في اتخاذ القرارات و يحول طاقات الحزب الى مؤسسة تكون فيصلا تمنع تحول الاختلاف الى خلاف و انشقاق .نداء تونس في اشد الحاجة الى الماسسة قبل التجميع .كاتب و محلل سياسي