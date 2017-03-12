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Insolite

عصام الدردوري: شخصية نافذة في الدولة قامت بسرقة ألف طن من الألماس

Dimanche 12 Mars 2017
بــاب نــات - كشف النقابي الأمني عصام الدردوري ان شخصية نافذة في الدولة التونسية قامت بسرقة كنز اثري بالف طن من الألماس والأحجار الكريمة باحد المراكز الاثرية في سوسة.

وأضاف عصام الدروري ضيف سمير الوافي في برنامج لمن يجرىء فقط " هذه القضية موجودة في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ولكن الى اليوم لم يتم الفصل فيها.
وأكد عصام الدروري ان هذه الشخصية السياسية معروفة لدى الراي العام وان الأحجار الكريمة تم البت فيها من قبل خبراء دوليين.
علما أن أكبر ماسة في العالم هي ماسة اليوبيل الذهبي وعيارها 454.67 قيراط, اكتشفت عام 1985 في اكبر منجم للماس في جنوب افريقيا .
علما أن 1 قيراط يساوي 0.2 غرام
الصورة: حجر بوزن 1111 قيراطاً، ليعد أكبر ماسة مكتشفة منذ 100 عام.



Publié le:2017-03-12 22:45:58

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