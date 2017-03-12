رابطة الابطال - النجم يحقق اسبقية مريحة امام تاندا الايفواري 3/صفر

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-12 21:16:10

- نجح النجم الساحلي في تعبيد طريق التاهل الى دور المجموعات لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم عندما تقدم باسبقية مريحة 3/صفر على حساب ضيفه تاندا الايفواري في مباراة اقيمت مساء اليوم الاحد في ملعب سوسة لحساب ذهاب الدور السادس.وسجل اهداف اللقاء زياد بوغطاس د41 وعمار الجمل د44 والجزائري عامر بوعزة د72 ومن شان هذا الانتصار العريض نسبيا الذي حققه زملاء المدافع الهداف عمار الجمل ان ييسر مهمة النجم في مباراة الاياب في ابيدجان خاصة في ظل المردود الجيد الذي اظهره الفريق والعزيمة القوية للاعبين بالرغم من الفرص المهدورة التي كان يمكن تجسيمها لولا تسرع خط الهجوم بقيادة البرازيلي ديغو اكوستا وايهاب المباركي.ويدخل فريق جوهرة الساحل هذه الحملة الافريقية تحت شعار "رد الاعتبار" خاصة وقد فشل في التاهل الى دور المجموعتين خلال النسخة الاخيرة موسم 2016 وعجز عن تخطي عتبة الدور ثمن النهائي.ويشار الى ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان أقدم على تغيير نظام مسابقة رابطة ابطال افريقيا من خلال توزيع الاندية ال16 المتاهلة في اعقاب الدور السادس عشر على 4 مجموعات على أن يصعد اصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور ثمن النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والاياب (خروج المغلوب).ويذكر ان دور المجموعات كان يقام مباشرة بعد الدور ثمن النهائي من خلال توزيع الفرق الثمانية المتاهلة على مجموعتين يتاهل منها صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور نصف النهائي.ر- م ف