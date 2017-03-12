كأس انقلترا - توتنهام يتأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه على ميلوول 6-0

Dimanche 12 Mars 2017

بــاب نــات - بلغ توتنهام المربع الذهبي لكأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم بعد تفوقه (6-0) على ضيفه "ميلوول" من الدرجة الثانية في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاحد على ملعبه "وايت هارت لاين".



ويدين توتنهام بفوزه إلى الكوري الجنوبي "سون هيونغ مين" الذي سجل ثلاثية والدنماركي البديل "كريستيان ايريكسن" الذي مهد الطريق أمام فريقه بتسجيله الهدف الأول وتمريره كرتين حاسمتين.

ولحق توتنهام بجاره ارسنال ومانشستر سيتي إلى نصف النهائي على أن تحسم البطاقة الأخيرة غدا الإثنين عندما يتواجه تشلسي (متصدر البطولة ) ومانشستر يونايتد (صاحب الكأس) في أبرز مباريات ربع النهائي.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها توتنهام المربع الذهبي منذ 2012 إلا أنه مني حينها بهزيمة مذلة أمام تشلسي (1-5) وفشل بالتالي في بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 1991 حين توج باللقب للمرة السابعة والأخيرة.

ر- م ف







Publié le:2017-03-12 21:06:28

