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Tribune

يـــــا مرزوق اللي شاهي شهوة يعملها في عشاهْ

Dimanche 12 Mars 2017

بقلم / منجي باكير

محسن مرزوق و كغيره ممّن ركب على – حقوق المرأة و تحرّر المرأة – و طمع في استجلاب و استحلاب الأصوات الورديّة ، في اجتماع نسوي وفي ذات الغرض الحداثي جدّا فتّق مواهبه و فكّر و دبّر و أخيرا نطق بوصفة سحريّة لكلّ مشاكل البلد و قطع دابر الإرهاب ، وصفة – إذا لقيتْ واحد ناصحك راهو شطر النّصيحة ليه – فاستخلص سي مرزوق بانّ البلاد يلزمها نظام رئاسي ....

سي محسن أفاد أيضا في لهجة الواثق من نفسه و( بكلّ حزم ) أنّ مشروعه انتقل من التكوين إلى التمكين و سوف يخوض غمار الرهانات الإنتخابية القادمة و – سيفوز– بزمام السّلطة و سيستعمل الصّرامة !!
سي محسن عمل حزب و كوّن قاعدة و صار عنده أنصار و شعبيّة كما أنّه زعيم كبير له رصيد نضالي و ماضي سياسي عريض و طول – حطّ عينه – على قرطاج ،،، أي دبارة ، دبارة لا تبعد كثيرا عن دبارة الفار على مولى الدّار ،،،
يــــا سي محسن الشعب فهم اللّعبة ، الشعب خبِرك مرزوقًا و موازيًا و كذلك مزروبًا ، فهل تظنّ أنّه سيقبل بك ريّسا ؟ هل تظنّه سيسلّم رقبته ثانية بعد أن اكتوى بنار الدكتاتوريّة و اصطلى بلهيب الحكم الفردي ، خصوصا لمّا تكون أنت الدليل و البديل !!؟؟؟



Publié le:2017-03-12 18:06:16

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4 de 4 commentaires pour l'article 139752

Mandhouj  (France)  |Dimanche 12 Mars 2017 à 19h 17m |           
"سي محسن أفاد أيضا في لهجة الواثق من نفسه و( بكلّ حزم ) أنّ مشروعه انتقل من التكوين إلى التمكين و سوف يخوض غمار الرهانات الإنتخابية القادمة و – سيفوز– بزمام السّلطة و سيستعمل الصّرامة !!"


حفتر و دحلان على قائمات البلديات لحزب مشروع تونس !
ما تفعله من تآمر في القضية الليلبية داخل التراب التونسي و خارجه سوف يطلع فيك .

Carl Pablo  (Tunisia)  |Dimanche 12 Mars 2017 à 18h 39m |           
عادة ما يؤدي تضخم الأنا الأعلى إلى إرهاصات أكبر ....لماذا يفكر مباشرة في رئاسة الجمهورية هل لأنه متؤكد أن لا أحد يرشحه لأي منصب مستقبلا؟ ثم إن النساء أهم قاعدة يعتمد عليها النداء فهل أن مشروعه قادر على إفتكاكها في الإنتخابات؟ الأكيد أن الإنتخابات الأخيرة أدت إلى تصفية عدة أحزاب وهو ما سيحصل في الإنتخابات القادمة ليرجع هواة السياسة إلى حجمهم الطبيعي

Kamelwww  (France)  |Dimanche 12 Mars 2017 à 18h 29m |           
مرزوق لا يساوي فلسا واحدا في الإنتخابات... هي فقط جعجعة بدون طحن.
أما عن فكرته بخصوص تغيير نظام الحكم، فهي حلم لن يتحقق لأن التونسيين جربوا حكم الرئيس وذاقوا منه الويلات... ولن يعودوا لمثل هكذا نظام.

DOUZ12  (Tunisia)  |Dimanche 12 Mars 2017 à 18h 24m |           
محسن مزروب كشر عن أنيابه بمساندته كل الأنظمة الدكتاتورية من بشار والسيسي والعميل حفتر وهاهي الإمارات تهيؤه لقرطاج ولكن الشعب التونسي حتى وان غفل بعض الوقت بسبب وسائل تلهيتكم له من ارهاب وأعلام عار فانه الشعب الاول الذي ثار على الدكتاتورية ولم يقلد فيها احد في هذا القرن وعليه فانه لن يترك اي كان ان يعيد الكرّة وخاصة مع عميل مفضوح همه بيع البلاد للخارج وخراب هذا الوطن والتربع على كرسي الرئاسة .



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