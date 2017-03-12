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Sport

اعادة انتخاب محرز بوصيان على راس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية

Dimanche 12 Mars 2017
بــاب نــات - تم مساء اليوم الاحد اعادة انتخاب محرز بوصيان على راس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية للفترة النيابية 2016-2020 بمجموع 35 صوتا مقابل 28 صوتا لفائدة منافسه محمود الهمامي .

وكانت انتخابات اعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية بمناسبة انعقاد جلستها العامة الانتخابية قد افرزت في وقت سابق اختيار الاعضاء الاتي ذكرهم ممثلين عن الجامعات الاولمبية // اسكندر حشيشة 48 صوتا / سلمى المولهي 46 صوتا/ علي البنزرتي 40 صوتا // رضا المناعي 51 صوتا / زايدة الدغري الخلصي40 صوتا / فتحي حشيشة 41 صوتا / ماهر بوشماوي 37 صوتا /حسن القربي 36 صوتا / كمال دقيش 34 صوتا / حسين الخرازي 35 صوتا / نوفل المرشاوي 31 صوتا / طارق فخفاخ 31 صوتا / محسن تكروني 31 صوتا .

كما تم في وقت سابق انتخاب كل من محمد سفيان الشواشي (39 صوتا) ومحمد عادل زهرة (33 صوتا) ممثلين اثنين عن الجامعات غير الاولمبية صلب المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية.

ووقع كذلك انتخاب بطلة المصارعة مروى العمري ممثلة عن الرياضيين في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية من قبل "لجنة الرياضيين".

وتجدر الاشارة الى ان 26 جامعة رياضية اولمبية و 11 غير اولمبية شاركت في فعاليات الجلسة العامة الانتخابية للجنة الوطنية الاولمبية التونسية بنسبة مشاركة بلغت مائة بالمائة حيث يقع احتساب في عملية الاقتراع صوتين لكل جامعة اولمبية وصوت واحد للجامعة غير الاولمبية.








Publié le:2017-03-12 17:58:22

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