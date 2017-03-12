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Sport

الدور 16 لكأس الاتحاد الإفريقي: النادي الإفريقي - القوات المسلحة السيراليوني 9-1

Dimanche 12 Mars 2017
بــاب نــات - فاز مساء اليوم النادي الإفريقي بنتيجة 9 أهداف لهدف أمام فريق القوات المسلحة السيراليوني لحساب ذهاب الدور السادس عشر من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي في مقابلة احتضنها الملعب الأولمبي برادس.




Publié le:2017-03-12 17:54:30

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