الدور 16 لكأس الاتحاد الإفريقي: النادي الإفريقي - القوات المسلحة السيراليوني 9-1

Dimanche 12 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-12 17:54:30

- فاز مساء اليوم النادي الإفريقي بنتيجة 9 أهداف لهدف أمام فريق القوات المسلحة السيراليوني لحساب ذهاب الدور السادس عشر من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي في مقابلة احتضنها الملعب الأولمبي برادس.