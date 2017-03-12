الطاهر بن حسين ضيف سمير الوافي في ''لمن يجرؤ فقط''

Dimanche 12 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-12 11:53:33

- يستضيف الاعلامي سمير الوافي مساء الأحد في ''لمن يجرؤ فقط'' الطاهر بن حسين ." السيد الطاهر بن حسين بلسانه اللاذع وتصريحاته الحادة...وحزبه الجديد ومواقفه العدوانية ضد النهضة والمرزوقي والغنوشي...واتهاماته لحافظ قائد السبسي...واحترامه لبن علي لوطنيته حسب رأيه...واعترافه بأنه ملياردير وشهريته 25 مليون شهريا...ورده على تهمة بيع السلاح في الممنوع...عصام الدردوري بعد خروجه من السجن...يقدم وثائق خطيرة وحقائق أخطر ويتحدث عن الاختراق الإسرائيلي لبلادنا بالدليل...ويكشف سر مكالمته الخطيرة المسجلة مع عبد الرحمان الحاج علي عندما كان مدير عام للأمن...السيد زهير مخلوف والاستاذ شكري بن عيسى وضيوف اخرين في نفس الحلقة..."