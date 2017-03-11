المفروزات أمنيّا

Samedi 11 Mars 2017





Publié le:2017-03-11 23:31:36

مبدئيّا أحاول قدر المستطاع متابعة نقل جلسات الاستماع التي تنظّمها هيأة الحقيقة و الكرامة وأنا على اقتناع بأهمّيتها حتى وإن كانت مواضيعها في بعض الأحيان بعيدة عن اهتماماتي الآنيّة. لكنّ الأمر الرئيسيّ هو تصحيح الذاكرة حيث أنّ تخمة الأكاذيب والدعايات التي كانت تسمم وعينا في كلّ مستوياته جعلت قراءاتنا لتاريخنا القريب والذي عشناه فعليّا مفعمة بالمغالطات.تأثّثت سهرة 10 مارس 2017 بشهادات نسويّة احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، إحتفاءً بالمرأة التونسيّة جعل كلّ ما قدّمته أدوات الإعلام في هذه المناسبة من قبيل التفاهات. وقد شدّتني كلّ الشهادات و أعترف أنّ بعضها كانت جدّ مؤثّرة.العبر كثيرة لكنّني تفاعلت بعمق مع ثلاثة منها:الأولى تخصّ النشاط المدني والسياسي الحر والمتناغم مبدئيّا مع اختيارات النظام خارج إطار أجهزة الدكتاتوريّة حيث أنّ نظام الاستبداد كان يدّعي الحداثة لكنّه في نفس الوقت كان يضرب بيد من حديد وبكلّ وحشيّة كلّ الأنشطة الحداثيّة الخارجة عن إملاءاته ومثال الحال هو حرّية المرأة.الثانية تخصّ همجيّة بعض أعوان الدولة وانخراطهم بحماس في إيذاء الناس وتفنّنهم في استنباط أساليب التعذيب وإمعانهم في الساديّة حتّى يظنّ المرء أنهم مختلّين عقليّا لو لم تتأكد منهجيّة اجتهاداتهم الدنيئة هذه و دقة تنظيمها.والثالثة هي الفرز الأمنيّ الذي طال الآلاف من النساء التونسيّات، وفي أحيان كثيرة دون موجب، بسبب ستر الشعر. والمقلق في الأمر أنّ الأذى كان ومازال عميقا مادّيا ومعنويّا ولا يليق بنا كآدميّين القبول به والسكوت عنه. فكما هو الحال بالنسبة للفرز الأمني سياسيّا لعدد من المواطنين الذين يستحقّون المساندة والتعويض فإنّ المجتمع ممثّل في الدولة ملزم بتحمّل مسؤوليّته في هذا الباب أيضا حتّى نرفع رؤوسنا من الوحل الذي انغمسنا فيه عقودا متتالية.هكذا يتبيّن لنا أنّ هدف الدكتاتوريّة الرئيسيّ هو تحطيم إرادة التونسيّ وإذلاله وتركيعه لتفعل به الطغمة الحاكمة وأزلامها ما تشاء، وكان بالأحرى للفرق السياسيّة أن تستشعر هذا الأمر وتنأى بنفسها عن الفئويّة المقيتة.الأمر الأخير الذي أرّق مضجعي هو كيف أفرز النظام التربوي البورقيبي الحداثي وأجهزة الإعلام المعولمة هذا الكمّ الرهيب من زبانية القهر والظلم والهمجيّة، و الذي زاد من مرارتي هو أنّي إبن هذه المنظومة انخرطّت فيها تلميذا منذ تركت الكتّاب وواصلت النشاط فيها أستاذا.أظنّ أنّه لا يستقيم أيّ إصلاح إذا لم تسبقه ثورة أخلاقيّة واضحة القيم.