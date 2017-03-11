تركيا تغلق السفارة الهولندية والقنصلية لأسباب أمنية

Samedi 11 Mars 2017

وكالات





Publié le:2017-03-11 21:57:05

- أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، في بيان رسمي لها أن أنقرة قررت إغلاق السفارة الهولندية في أنقرة والقنصلية الهولندية في إسطنبول أمام الدخول والخروج لأسباب أمنية.وبحسب البيان الرسمي فقررت تركيا كذلك إغلاق منزل القائم بأعمال السفارة الهولندية والقنصل الهولندي للأسباب نفسها.وكان سادين آي يلدز القنصل التركي في روتردام، أعلن اليوم السبت، إن الشرطة الهولندية أوقفت موكب وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول سايان كايا وأنها لا تسمح له بالذهاب إليها وفق ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.وأضاف القنصل آي يلدز، "لا أعلم أين تم توقيف موكب وزيرة الأسرة، ولا يسمحوا لي بالذهاب إليها".