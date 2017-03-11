رابطة الابطال - الترجي يحقق انتصارا هاما على حوريا كوناكري

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-11 20:45:26

- توفق الترجي الرياضي التونسي في تعبيد طريق التاهل الى دور المجموعات عندما حقق انتصارا هاما على ضيفه حوريا كوناكري الغيني بنتيجة 1/3 مساء اليوم السبت في ملعب رادس لحساب ذهاب الدور السادس عشر لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وسجل اهداف الترجي كل من الفرجاني ساسي د 20 ود 54 وفخرالدين بن يوسف د74 في حين سجل هدف حوريا اللاعب ياكوبا ماندو د 24 وقد عاد الترجي اليوم الى اجواء رابطة ابطال افريقيا بعد ان خاض العام الماضي منافسات كاس الاتحاد الافريقي التي عجز خلالها عن بلوغ دور المجموعتين في واحدة من اكثر مشاركاته تواضعا في المسابقات القارية.ويدخل الترجي الرياضي هذه الحملة الافريقية تحت شعار "رد الاعتبار لكرة القدم التونسية" التي فشلت في تاهيل ممثلا عنها في دور المجموعتين خلال النسختين الاخيرتين حين عجز الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي عام 2015 والنادي الافريقي والنجم الساحلي عام 2016 عن تخطي عتبة الدور ثمن النهائي.ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان أقدم على تغيير نظام مسابقة رابطة ابطال افريقيا من خلال توزيع الاندية ال16 المتاهلة في اعقاب الدور السادس عشر على 4 مجموعات على أن يصعد اصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور ثمن النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والاياب (خروج المغلوب).ويذكر ان دور المجموعات كان يقام مباشرة بعد الدور ثمن النهائي من خلال توزيع الفرق الثمانية المتاهلة على مجموعتين يتاهل منها صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور نصف النهائي.ومن خلال لقاء اليوم تجدد الموعد بين الترجي الرياضي وحوريا كوناكري (بطل غينيا خلال الموسمين الماضيين) بذكريات تعود الى عام 1992 عندما تاهل الفريق الغيني في الدور السادس عشر لهذه المسابقة في شكلها القديم بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقان الانتصار بذات النتيجة 2-صفر.ادار المباراة مساء اليوم بملعب رادس الحكم السوداني معتز عبد الباسط خير الله ر- م ف