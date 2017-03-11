كاس الاتحاد الافريقي - انتصار عريض للنادي الصفاقسي على يونغ بويز الكامروني 5/صفر

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-11 20:29:27

- حقق النادي الرياضي الصفاقسي انطلاقة جيدة في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد انتصاره على يونغ بويز الكامروني بنتيجة 5/صفر مساء اليوم السبت بصفاقس في ذهاب الدور السادس عشر.سجل الاهداف كل من ندوي د9 ود78 وكريم العواضي د 27 ض ج ود35 ض ج وعلاء المرزوقي د67 ومن شان هذه النتيجة العريضة ان تجعل فريق عاصمة الجنوب مطمئنا على مصير التاهل الى الدور الموالي بصفة مبكرة وبالتالي خوض مباراة الاياب خارج الديار دون ضغوطات.وان كان النادي الصفاقسي قد اعفي من خوض الدور التمهيدي فان فريق يونغ بويز الكامروني قد تاهل على حساب الدفاع الاثيوبي بعد هزيمته ذهابا خارج قواعده 1-0 وفوزه ايابا على ارضه 2-0 وبانتصاره اليوم من خلال تقديم مردود غزير في الاداء والاهداف سيحاول النادي الصفاقسي المتوج بكاس "الكاف" في اربع مناسبات (1998 (النسخة القديمة) و2007 و2008 و2013) تاكيد عزمه على لعب الادوار الاولى في هذه النسخة من كاس الاتحاد الافريقي التي ستشهد تغييرا على مستوى التنظيم مقارنة بسابقاتها باعتبار ان دور المجموعات سيقام هذه المرة بمشاركة 16 فريقا سيقع توزيعها على اربع مجموعات سيتاهل في اعقابها صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.ويذكر ايضا ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر الترفيع في منح الفرق المشاركة حيث سيكون نصيب الفريق المتوج بهذه المسابقة 1 فاصل 5 مليون دولار فيما سيحصل الوصيف على مليون دولار.ر- م ف