الرابطة 1 - طارق ثابت يدرب مستقبل المرسى

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-11 18:04:36

- قررت الهيئة المديرة لمستقبل المرسى تعيين المدرب طارق ثابت (45 سنة) على راس الاطار الفني لفريق الاكابر خلفا لخالد بن ساسي الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الجانبين. وسينطلق المدرب الجديد في مهامه مساء اليوم السبت.وكان مستقبل المرسى مني اول امس الخميس بخسارته الثانية على التوالي امام الملعب القابسي (صفر/1) في المباراة التي اقيمت على ملعب عبد العزيز الشتيوي في افتتاح الجولة الثانية لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وبقي الفريق في المركز الاخير من دون نقاط.وينزل صاحبا المركزين السابع والثامن في اعقاب هذه المرحلة مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية فيما يخوض صاحب المركز السادس مباراة فاصلة مع ثالث مجموعة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.ر- م ف