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Culture

الأيام السينمائية السويسرية بالكاف فرصة لتعزيز التبادل الثقافي بين تونس وسويسرا

Samedi 11 Mars 2017
بــاب نــات - تعيش مدينة الكاف مع نهاية هذا الأسبوع على وقع الأيام الثقافية للسينما السويسرية التي تنظمها جمعية محبي السينما والمسرح بالكاف بالتعاون مع جمعية "جسر جنيف" السويسرية.

وقد تمت بالمناسبة برمجة عروض لأفلام سويسرية منها 6 طويلة وفيلمين للأطفال سيقع عرضهما يوم الأحد 12 مارس بفضاء مسرح الجيب بمدينة الكاف.
وقد عبر مارسال بونيي الرئيس السابق لبلدية جنيف وعضو الجمعية السويسرية "جسر جنيف" في تصريح لمراسل (وات) بالجهة عن أهمية هذه التظاهرة قائلا إنها تهدف إلى تدعيم التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين معبرا عن إعجابه بالتنظيم الجيد للتظاهرة وباهتمام التونسيين بالسينما السويسرية.
وبمناسبة هذه التظاهرة السينمائية تم عشية اليوم السبت بفضاء مسرح الجيب أيضا تنظيم أمسية ثقافية للشاعرة آمال المناعي التي قدمت مقتطفات شعرية من إنتاجها الخاص وذلك في إطار دعم العروض الثقافية بالمدينة.
ث/مر/ ع ت



Publié le:2017-03-11 18:04:18

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