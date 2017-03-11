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Sport

التونسي حبيب الصادق مدربا للغرافة القطري بدل البرتغالي بيدرو كايشنيا الدوحة 11 مارس 2017

Samedi 11 Mars 2017
بــاب نــات - أعلن نادي الغرافة القطري، اليوم السبت، عن تعيين التونسي حبيب الصادق مدربا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للبرتغالي بيدرو كايشنيا، الذي انتقل لتدريب فريق رينجرز الإسكتلندي.

وأوضح النادي أن الفريق سيستأنف تحت قيادة الصادق منافسات دوري النجوم، المتوقفة حتى أول أفريل بسبب ارتباطات المنتخب القطري بتصفيات مونديال 2018 .
ومن المقرر أن يجري الغرافة أول مباراة له تحت قيادة المدرب الجديد، في 24 مارس الجاري بملعب "ثاني بن جاسم"، في إطار مواجهة ودية أمام فريق الشباب الإماراتي.
وحسب رئيس جهاز الكرة بنادي الغرافة، محمود الغزال، يعتبر المدرب الجديد فردا من النادي وليس غريبا عنه بل من "أبناء النادي يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، بحكم عمله السابق مع الفريق أكثر من مرة، إلى جانب معرفته باللاعبين".
يشار إلى أن نادي الغرافة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 37 نقطة.
ر/حسني



Publié le:2017-03-11 12:03:20

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