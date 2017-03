Une autre tuile pour le Chef du gouvernement: le communiqué mi-figue mi-raisin de Fitch (Londres) du 10 mars

Samedi 11 Mars 2017





Publi le:2017-03-11 09:41:44

Hier vendredi, le 10 mars et en dbut de soire, lAgence de cotation Fitch (Fitch ratings) met, partir de son sige la City de Londres, un communiqu laconique, le moins quon puisse dire mi-figue, mi-raisin. Oui, ce communiqu porte sur la Tunisie, sur ses risques financiers encourus et ses dfis lis la gestion budgtaire de son gouvernement actuel. Le communiqu est accessible partir du lien suivant : https://www.fitchratings.com/site/pr/1020371 Ce qui est annonc en anglais exclusivement dans ce communiqu, relay par Reuter, fait un nombre non ngligeable de constats et dinsinuations que les Tunisiens et Tunisiennes doivent avoir en tte pour anticiper les volutions de la situation conomique et comprendre de manire avertie les risques encourus pour leur pargne, leur salaire, leur projet dinvestissement, ou encore leur gestion dactifs financiers ou autres.Le prsent billet reprend sommairement les principaux constats, en les droulant sommairement, sans trop sattarder sur leur porte en termes de risques associs. Voil donc le message de Fitch, la veille de la rencontre du gouvernement dUnion nationale, qui se runit samedi le 11 mars Tunis, sur invitation urgente du Chef du gouvernement:1- Les dfis conomiques rencontrs par la Tunisie ont principalement trait lasthnie de la croissance du PIB, aux retards dans les rformes et aux risques qui leur sont associs en matire de capacit de lÉtat emprunter ou encore honorer ses chances de paiement de dette au profit des prteurs internationaux.2- Les risques financiers de courts termes ont t attnus par le prt multiprteur de 850 millions dEuros, contract rcemment sur le march financier non conventionnel. Le communiqu ajoute que le FMI a report sine die, la tranche de 320 millions $US, encore pour des raisons de retard dans les rformes et au manque de contrle et de gouvernance claire sur les dpenses gouvernementales.3- Fich-rating pense aussi que la facture des salaires dans la fonction publique atteint les 15% du PIB, ce qui est de nature exiger une rationalisation urgente des effectifs dans les administrations publiques; ainsi que de la privatisation de certains actifs bancaires dtenus par lÉtat dans des banques en difficult.4- Selon Fich, le dficit budgtaire atteindra 6% du PIB cette anne; et que pour faire face ses engagements dendettement, la Tunisie doit emprunter lquivalent de 7% de son PIB en devises trangres (sur le march international) et 2% du PIB dans le march domestique. En dautres termes emprunter pour payer des dettes venues chance, pour lquivalent de 10% de la richesse cre en 2017.5- Le taux dintrt encouru sera au minimum de 5,75% et le prt de 842 millions deuros contract rcemment couvrirait seulement 60% des besoins en devises pour 2017, en principal et intrt venus chance. Une telle estimation sappuie sur les extensions et largesses procures par le Qatar, au sujet des 500 millions $US dus pour avril 2017. Selon Fitch, le Qatar reste donc un joueur dapaisement clef, dans le contexte.6- Selon le communiqu, la Tunisie est tributaire dans le recouvrement de ses dettes chues des fonds privs internationaux, et ce pour honorer les remboursements pour le FMI (presque 640 millions $US), pour la Banque mondiale (presque 500 millions $US), la Banque africaine (presque 300 millions $US), lUnion europenne (EUR500 millions). Soit une somme affolante et certainement charge en messages subliminaux pour les investisseurs; une somme de deux milliards de $US rembourser juste pour 2017.7- Diplomatiquement signifi, Fitch sattend ce que les prteurs multilatraux vont continuer soutenir la Tunisie, mais les dlais et hsitations du FMI ne peuvent que les interpeller, augmentant ainsi les risques encourus, la vulnrabilit de la situation conomique et in fine les cots de la dette (taux dintrt grandissant pour tenir compte des risques). On signifie ici que les prteurs attendent pour voir les dcisions du FMI, attendu Tunis les prochains jours pour auditer les comptes nationaux, vrifier la gestion du gouvernement actuel et dvoiler les dpenses fiscales encore proccupantes.8- Alors que Fitch a dcot la fiabilit financire de la Tunisie 'B+' partir de 'BB-' il y a moins de 3 semaines, les amliorations de la scurit aideraient la normalisation des activits conomiques pour atteindre un 2,5 % de croissance la fin de 2017, impulsant ainsi la consommation prive, les investissements productifs et lentre en vigueur de la loi sur les incitations aux investissements, et le mementum cre par la confrence des prteurs de la confrence "Tunisia 2020".Comme, on peut le constater le communiqu est laconique et il table sur la reprise sur une croissance hypothtique prudente, mais surtout sur une gestion gouvernementale axe sur les rsultats et propulse par des dcisions drastiques et des compressions budgtaires douloureuses dans lappareil de lÉtat et dans les actifs bancaires de la Tunisie. Le tout pour dgager de la marge de manuvre budgtaire pour honorer les factures de la dette et pour fouetter une croissance asthnique qui tarde venir, quoi quen disent les Ministres responsables des finances et de linvestissement en Tunisie.Rsultats de recherche d'images pour fitch ratingsLes prochains jours seront cruciaux; on saura un peu plus si une autre mauvaise nouvelle lie la probable dcote de la part de Fich (et donc augmentation des risques financiers) viendrait survenir, si rien nest fait videmment pour honorer srieusement les recommandations du FMI lgard de lactuel gouvernement.On attendra aussi pour voir ce samedi (11 mars), si les partenaires impliqus dans la constitution du gouvernement dUnion nationale, runis ce samedi pour booster la performance du gouvernement iront jusqu communiquer ce sujet, notamment pour rassurer les investisseurs et surtout les Tunisiennes et Tunisiens inquits par la tournure des vnements et les rcentes dcisions et improvisations gouvernementales.