Tunisie : Performance et probité des Ministres, pour une réingénierie des fonctions ministérielles

Samedi 11 Mars 2017

I- Il faudra rduire le nombre de Ministres et Secrtaires dÉtat

2- Il faudra amliorer la mesure de la performance des Ministres

3- Il faudra augmenter la transparence de gestion des dossiers et programmes publics relevant de chacun des Ministres

4- Il faudra renforcer le rle du citoyen et des lus dans le contrle de la gestion des deniers publics

5- Engager la responsabilit budgtaire des Ministres sur leur ministre et budgets





Publi le:2017-03-11 00:10:23

Depuis janvier 2011, sept gouvernements et plus de 250 Ministres et Secrtaires dÉtat se sont succd pour grer lÉtat tunisien. Avec une esprance de vie moyenne de 9 mois, chacun de ces gouvernements et de la flottille de ministres impliqus ont t somms de laisser leur place avant de faire ncessairement leur preuve et en laissant parfois des parfums de scandale et des ardoises lourdes, difficiles assumer par une dette publique qui saccumule vue dil. Cette arme de Ministres et Secrtaires dÉtat part pour une retraite dore (pas ncessairement mrite), videmment avec des salaires /rentes enviables et des expriences ministrielles monnayables dans leur CV. Les salaires engloutis par cette armada de Ministres ajoutent au fardeau de la dette publique des centaines de millions de DT annuellement, et ce en salaires, primes de privilges, avantages en nature (voitures, chauffeurs, logements, exonration de frais) et autres dpenses discrtionnaires et peu traables. À titre approximatif, aujourdhui un ministre fait un salaire montaire de presque de 6000 DT par mois, aprs impt et prlvements, le Chef de gouvernement plus de 10 000 DT par mois, nets dimpt. On peut ajouter au moins lquivalent en avantages en nature et cadeaux lis la fonction.Sans exagration aucune, un Ministre empoche pratiquement plus de 50 fois (en espce et en nature) le salaire minimum mensuel en Tunisie.Avec de tels moluments (estimations faute de transparence de lÉtat), le citoyen-payeur de taxes est en droit de sattendre ce que le systme de transition dmocratique soit capable de slectionner au mrite, pour pouvoir mettre aux commandes les personnalits les plus comptentes, les plus intgres et les plus innovantes... afin de rpondre aux attentes des citoyens, en terme de cration demplois, de lutte linflation, de rhabilitation de limage de lÉtat et de ses Ministres. Pour de nombreux citoyens, le systme de nomination est poreux et continue de parachuter des loups dans la bergerie des finances publiques.La lecture des mdias et la chronique effrayante des scandales nous apprennent malheureusement que le citoyen lambda na pas pour son argent! Ces cortges et Ministres la pelle sont pays mme les taxes payes par des citoyens qui triment fort pour survivre et apporter le minimum de revenu requis pour leurs familles et besoins quotidiens. Et tout porte croire que plus le gouvernement gaspille, plus les citoyens sont taxs et dplums par les divers mcanismes de prlvement et drosion de pouvoir dachat : inflation, dvaluation du DT, frein la concurrence, collusion, privatisation, etc.Je plaide pour une ringnierie structurelle du systme de nomination et de suivi de performance des Ministres et Secrtaires dÉtat en Tunisie. Jadresse la prsente chronique aux leaders politiques qui seront runis linvitation du Chef de gouvernement, cette fin de semaine, avec ordre du jour : la performance de LÉtat et comment mieux faire pour sortir la Tunisie de la crise dans laquelle elle patauge depuis un moment. À ces notables lus, aux reprsentants des partis politiques, au Chef du gouvernement et aux ministres en exercice, je vous formule cinq dolances et recommandations devant vous aider repenser et inspirer une ringnierie totale des faons ministrielles.La Tunisie compte un trop grand nombre de Ministres, dont certains nont pas suffisamment de dossiers et de mandats spcifiques qui justifient leurs salaires et dpenses de leur cabinet propre. Les mdias nous informent que chacun de ces Ministres est entour dune vingtaine de conseillers, avec tous les avantages et les gnreux contrats salariaux quon leur offre aux frais des contribuables. Le contrat de service octroy rcemment par le Ministre de lEnvironnement un de ses conseillers est simplement scandaleux, et il ne remplit mme pas les conditions minimales dun contrat en bonne et due forme... conditions qui doivent prsenter explicitement les livrables, les prestations, les chances, les conditions de ralisation et les objectifs convenus entre mandant et mandataire. On comprend que lÉtat veut stimuler la cration de lemploi, mais de grce vitons de crer plus de postes de ministres et de conseillers (cela cote cher)! De grce, moins de bureaucratie ministrielle ; bientt on aura plus de gnraux que de soldats dans les ministres clefs de la Tunisie post-2011.Beaucoup de ces Ministres cumulent dautres fonctions et engrangent dautres salaires et privilges monnayables. Pour des situations de crise comme celle que traverse la Tunisie, un gouvernement resserr, constitu de ministres comptents et intgres peut mieux performer quun gouvernement dlay par ses sureffectifs, train par les incomptences et dstabilis par les scandales rptition. La Tunisie, engloutie dans les dettes, ne peut plus payer autant de conseillers, de voitures de fonction, de structures redondantes, sclroses et fonctionnant derrire des portes closes, sans redditions de compte. Arrtons les cumuls de fonctions, vacuons les incomptences et purgeons la source les conflits dintrts associs.Aujourdhui, les Ministres tunisiens sont recruts grce des mcanismes quasi exclusivement politiques. Le Ministre nomm (souvent parachuts par les appuis politiques) a tout de suite les pleins pouvoirs pour grer des dizaines de milliers demploys, des dizaines dorganismes et des milliards de DT. Mme sil na jamais gr de sa vie, mme pas une picerie de quartier ! La gestion ministrielle requiert des comptences, un sens de la performance et un leadership mobilisateur. Ces attributs ne sont pas ncessairement prsents chez la plupart de nos Ministres. On peut tre un excellent mdecin, mais un excrable gestionnaire. On peut tre un excellent universitaire, mais un abominable Homme dÉtat. Bref, les erreurs de nos ministres cotent trs cher aux contribuables : en budget, en confiance, en contestation et en insurrections violentes. Il est temps que nos Ministres soient soumis lvaluation de leurs performances et de leur thique comme tous les fonctionnaires de lÉtat. Pour ce faire, les Ministres doivent lors de leur assermentation avoir en main i) un mandat clairement dfini et assorti dobjectifs atteindre dans le court et moyen terme, ii) un dispositif de suivi et mesure de leur performance (efficacit dans latteinte des objectifs, efficience de la gestion de leur budget, leurs ressources humaines, etc.), iii) un code dthique strict et rigoureux pour viter les scandales rptition et les mensonges tlviss en direct de certains de nos honorables Ministres. Le devoir dexemplarit et le sens de lÉtat ne sont pas ngociables. En contrepartie, il faudra renforcer les sanctions financires et pnales en cas de dviances dmontres (mensonges, collusions, octroi discrtionnaire de contrats, etc.). Plus que le limogeage, les Ministres dviants (et ils sont de plus en plus nombreux) doivent tre poursuivis rapidement par la justice et questionns par des Commissions denqute publique avec jury populaire, comme cela se fait dans les pays anglo-saxons. Aujourdhui, les questionnements de nos Ministres controverss se font le plus souvent sur les plateaux de tlvision, vitant toute consquence juridique ou institutionnelle. Cest juste indigne dun État de droit, qui a en plus une constitution avant-gardiste et un niveau de conscience lev, chez ses citoyens avertis.Aujourdhui, la rhtorique orale (bavarde et verbeuse) reste dominante dans les processus de dcision et de reddition de comptes de nos Ministres et Secrtaires dÉtat. Ce beau monde nous prie de les croire sur parole, mme si plus personne nest naf ce point. Des mcanismes de publication et de suivi doivent tre instaurs pour rendre compte en temps rels sur les justifications et les impacts des dcisions inities ou projetes. Les Ministres et les ministres doivent ouvrir les livres et les armoires pour dire aux payeurs de taxes, le pour et le contre (cot-bnfice) de leur dcision, avec des indicateurs et des mesures de rendement lappui ! Il est temps douvrir la boite de Pandore pour rassurer les citoyens et les amener s'acquitter de leurs taxes payer. Faute de quoi, lvasion fiscale ne peut que samplifier.Autre secret proccupant, personne na accs aux grilles de rmunration des Ministres et leurs conseilleurs. Il serait fondamental de les mettre en ligne sur les sites et plateformes web 2.0 du Chef du gouvernement et de lAssemble parlementaire.Nous avons un mcanisme institutionnel qui ne contrle pas suffisamment lutilisation des budgets, des deniers publics et des biens collectifs. Ds que possible, il faudra doter le Parlement dun organe de vrification des dpenses publiques (Vrificateur gnral dans les pays anglo-saxons). Un tel organe permettra aux lus dtre indpendants pour lvaluation (efficacit, efficience, conomie, performance) des Ministres et des Ministres. Les lois et les rglementations doivent faire lobjet de mesure dvaluation de leur rendement et dimpacts pour ne pas continuer grer laveuglette. Chaque dinar issu des impts des citoyens et engag par les Ministres doit faire lobjet dun suivi et dune transparence limpide en temps rels. La sagesse publique nous apprend que des citoyens moutons gnrent des gouvernements de loups.Dans lAdministration publique tunisienne, le temps est venu pour crer une zone tampon (dans les structures et organigrammes ministriels) entre les Ministres lus/cabinets des Ministres (acteurs partisans) et les activits des fonctionnaires/commis de lÉtat. Une telle approche est en vigueur dans les administrations anglo-saxonnes, et o le Ministre est talonn par un Sous-ministre apolitique (non lu), charg de la gestion des relations douteuses entre le monde politique et celui des fonctionnaires, censs tre neutres et protgs des pressions et dictats des lobbyistes et groupes dintrts.La continuit de lÉtat et lalternance dmocratique dans la gestion font quun nouveau Ministre nomm est appel rcuprer un portefeuille ministriel. Pris la lettre, chaque Ministre doit engager son imputabilit politique et sa responsabilit morale, voire mme pcuniaire, dans la gouvernance de son ministre et budget li. Un Ministre responsable est appel faire des conomies de dpense dans son ministre, doit respecter son budget et devra faire tout pour lutter contre le gaspillage, les dtournements de fonds et minimiser la dette gnre par ses dcisions dans son ministre et primtre des organisations lies.Ailleurs dans le monde, plusieurs pays ont lgifr pour que les Ministres soient personnellement responsables. Ceux-ci sont dmis rapidement de leurs fonctions pour cause d'irresponsabilit budgtaire et de dviance thique.La ringnierie de la fonction ministrielle est plus que jamais requise en Tunisie. Une telle ringnierie devra abolir la mauvaise gestion, dlimiter le pouvoir des incomptences, viter les collusions et stopper les conflits dintrts.Cest vital pour notre dmocratie naissante!Les partis politiques impliqus dans le gouvernement, dit dUnion nationale (ou de coalition), doivent initier ce chantier ds les prochaines semaines. Le plus vite serait le mieux, si on veut arrter lavalanche des scandales lis lincomptence et des dviances dmontres de certains de nos Ministres et Secrtaires dÉtat.