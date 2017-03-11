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Tribune

الى وزير الثقافة : '' خرج المخطوط''

Samedi 11 Mars 2017
بقلم الاستاذ بولبابه سالم

بدا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة " خرج المخطوط " بعد العثور على كنز ثمين لا يقدر بثمن وقع بين ايدي الدولة التونسية بفضل الوحدات المختصة في الحرس الوطني ، نسخة نفيسة من التوراة تعود الى 500 سنة تطارده عصابة دولية وهو يعود الى هجرة اندلسية قديمة . هذا المخطوط مؤمن بثمن يساوي 8 مليارات من العملة التونسية مما يدل على قيمته العالية كما يبلغ طوله 37 مترا و عرضه 47 سنتمترا .

يؤكد مختصون ان النسخة التي عثر عليها لا يوجد لها نظير من بين نسخ التوراة الموجودة اليوم مما يثبت انها ستحدث زلزالا تاريخيا قد يصحح الكثير من الاحداث و العقائد و السرديات المالوفة . سبب هذا المطالب هو الحرص على نقله الى الورق و التداول و ترجمته حتى لا يكون عرضة للابتزاز او المساومة .. طبعا يبدو المخطوط النادر بين ايادي سليمة اليوم و الفضل يعود الى قواتنا الامنية .

تملك تونس خبراء كبار في الاثار و علماء مختصين في التاريخ و اللغات القديمة مما يساعد على تحقيق و انجاز عمل ضخم يكون ثروة وطنية و قادر على جلب الاف السياح للاطلاع عليه .


على وزير الثقافة ان يبادر بسرعة الى تشكيل لجنة علمية مختصة من مختلف الاختصاصات للبدء في هذا المشروع الضخم و الفريد . و على الاساتذة الجامعيين و الباحثين ان يسارعوا الى المطالبة فورا بوضع هذا الكنز بين ايديهم لدراسته من اجل المساهمة في بناء معرفة تاريخية و دينية و سياسية اكثر عمقا و دقة تكون لبنة جديدة و اسهاما حضاريا تقدمه تونس الى العلوم الانسانية .

ان الباحث الشغوف بالمعرفة و المتطلع الى الدقة التاريخية و الموضوعية قد لا يحتاج الى المستشرقين او المراجع الاجنبية و السفر لزيارة المتاحف و المكتبات في الخارج في هذا الخصوص مدام بين يديهم درة ثمينة و مصدرا لا يرقى اليه الشك .. قد تتضمن نسخة التوراة التي عثر عليها معطيات مهمة، و لا شك ان حرارة المعرفة لدى الباحثين التونسيين في امتحان امام التاريخ ، كما تبدو مسؤولية وزير الثقافة و وزير التعليم العالي و البحث العلمي و المعهد الوطني للتراث كبيرة اليوم ،، فهل سيكونوا في مستوى التحدي ؟؟ نرجو ذلك ..

Publié le:2017-03-11 00:07:10

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