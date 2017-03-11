الى وزير الثقافة : '' خرج المخطوط''

Samedi 11 Mars 2017





Publié le:2017-03-11 00:07:10

بدا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة " خرج المخطوط " بعد العثور على كنز ثمين لا يقدر بثمن وقع بين ايدي الدولة التونسية بفضل الوحدات المختصة في الحرس الوطني ، نسخة نفيسة من التوراة تعود الى 500 سنة تطارده عصابة دولية وهو يعود الى هجرة اندلسية قديمة . هذا المخطوط مؤمن بثمن يساوي 8 مليارات من العملة التونسية مما يدل على قيمته العالية كما يبلغ طوله 37 مترا و عرضه 47 سنتمترا .يؤكد مختصون ان النسخة التي عثر عليها لا يوجد لها نظير من بين نسخ التوراة الموجودة اليوم مما يثبت انها ستحدث زلزالا تاريخيا قد يصحح الكثير من الاحداث و العقائد و السرديات المالوفة . سبب هذا المطالب هو الحرص على نقله الى الورق و التداول و ترجمته حتى لا يكون عرضة للابتزاز او المساومة .. طبعا يبدو المخطوط النادر بين ايادي سليمة اليوم و الفضل يعود الى قواتنا الامنية .تملك تونس خبراء كبار في الاثار و علماء مختصين في التاريخ و اللغات القديمة مما يساعد على تحقيق و انجاز عمل ضخم يكون ثروة وطنية و قادر على جلب الاف السياح للاطلاع عليه .على وزير الثقافة ان يبادر بسرعة الى تشكيل لجنة علمية مختصة من مختلف الاختصاصات للبدء في هذا المشروع الضخم و الفريد . و على الاساتذة الجامعيين و الباحثين ان يسارعوا الى المطالبة فورا بوضع هذا الكنز بين ايديهم لدراسته من اجل المساهمة في بناء معرفة تاريخية و دينية و سياسية اكثر عمقا و دقة تكون لبنة جديدة و اسهاما حضاريا تقدمه تونس الى العلوم الانسانية .ان الباحث الشغوف بالمعرفة و المتطلع الى الدقة التاريخية و الموضوعية قد لا يحتاج الى المستشرقين او المراجع الاجنبية و السفر لزيارة المتاحف و المكتبات في الخارج في هذا الخصوص مدام بين يديهم درة ثمينة و مصدرا لا يرقى اليه الشك .. قد تتضمن نسخة التوراة التي عثر عليها معطيات مهمة، و لا شك ان حرارة المعرفة لدى الباحثين التونسيين في امتحان امام التاريخ ، كما تبدو مسؤولية وزير الثقافة و وزير التعليم العالي و البحث العلمي و المعهد الوطني للتراث كبيرة اليوم ،، فهل سيكونوا في مستوى التحدي ؟؟ نرجو ذلك ..