الرابطة المحترفة الاولى/ مرحلة تفادي النزول / تجمع ثلاثي في الصدارة

Vendredi 10 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 17:32:47

- خرج اتحاد تطاوين اكبر مستفيد من فعاليات الجولة الثانية من مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت دفعتها الثانية مساء اليوم الجمعة اثر فوزه على ارضية ميدانه ضد نادي حمام الانف .وتجمع ثلاثي في صدارة ترتيب المرحلة بعد التعادل الذي انتهت عليه مقابلتا النادي البنزرتي والترجي الجرجيسي من جهة و ومستقبل قابس و شبيبة القيروان من جهة اخرى. ويتقاسم اتحاد تطاوين مع الملعب القابسي وترجي جرجيس الصدارة.وتوفق اتحاد تطاوين في حسن استغلال عاملي الميدان و الجمهور بمناسبة استضافته لنادي حمام الانف حيث اختطف اللاعب محمد عبد الله السوداني في دق 17 هدف جد ثمين تمكن اصحاب الارض المحافظة عليه رغم ضربة الجزاء التي اتيحت لنادي حمام الانف في اخر ردهات اللقاء الا ان اللاعب شهاب الزغلامي اخفق في تحويلها الى هدف التعادل ليرتقي اتحاد تطاوين الى صدارة الترتيب ب4 نقاط في حين تجمد رصيد نادي حمام الانف في 3 نقاط بالمركز الرابع.ونجح الترجي الجرجيسي في العودة بنقطة ثمينة من مركب الهادي النيفر بباردو امام النادي البنزرتي الذي فشل في التهديف واكتفى بتعادل في طعم الهزيمة ليحافظ ابناء جرجيس على مركزهم في الطليعة ب 4 نقاط و في المقابل تعقدت وضعية فريق عاصمة الجلاء متاخرا الى المركز قبل الاخير بنقطة يتيمة.وغابت الاهداف عن مباراة مستقبل قابس وشبيبة القيروان لينتهي اللقاء كذلك بتعادل ارضى الضيوف حيث اضاف فريق عاصمة الاغلبة نقطة اضافية الى رصيدهم ليتقتسم بمعية "الجليزة" الترتيب في المركز السادس بنقطين.وكان الملعب القابسي قد عمق جراح مضيفه مستقبل المرسى بعدما فاز عليه بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت امس الخميس على ملعب عبد العزيز الشتيوي في افتتاح الجولة الثانية لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وجاء هدف الملعب القابسي بفضل اللاعب خلدون منصور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 مانحا فريقه اول فوز له في مرحلة تفادي النزول ليرتفع بذلك رصيده الى 4 نقاط في الصدارة .وفي المقابل مني مستقبل المرسى بخسارته الثانية على التوالي ليبقى في المركز الاخير بلا نقاط.ر/حسني