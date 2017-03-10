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Politique

مجلة إيطالية تختار سامية عبّو كامرأة متميزة

Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات - وكالات - نشرت مجلة “Marie Claire ” في نسختها الإيطالية سلسلة من المقالات حول شخصيات نسائية مرموقة في كل المجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

واختارت المجلة من تونس النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو كشخصية تجلب الانتباه وتنال إعجاب الرأي العام بـ”مواقفها المبدئية واستماتتها في الدفاع عن المسار الديمقراطي بتونس” ”.

وكتبت المجلة التالي:
“إن تجربة السجن التي عاشها زوج سامية عبو، المعارض لبن علي، زمن الدكتاتورية لم تُخِفها. أسست المجلس الوطني للحريات وعلى غرار محرزية العبيدي كانت عضوا في المجلس الوطني التأسيسي. وهي اليوم نائبة عن حزب التيار الديمقراطي”.


ونقلت المجلة عن عبو قولها “إنني فخورة بوجه خاص بالدستور الذي كرّس دولة القانون وبرلمانا تعدديا” مضيفة “يسعى العديد من السياسيين من النظام القديم لتعطيل العملية الديمقراطية لكنّ تونس لن تعود إلى الوراء، ولن نسمح بدهس قيم المواطنة مرة أخرى كما حصل على امتداد عقود”.




Publié le:2017-03-10 15:01:57

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4 de 4 commentaires pour l'article 139665

Bokbok  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 16h 10m |           
سوف تكون بعد عليسة ثاني إمرأة تحكم البلاد

Tfouhrcd  (Europe)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 15h 30m |           
إمرأة بألف رجل

Tuttifrutti  (Singapore)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 15h 20m |           
سامية قاهرة الجرذان

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 15h 16m |           
إمرأة بألف رجل الله يعاونها على إعلاء كلمة الحق و كثر من أمثالها



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