واختارت المجلة من تونس النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو كشخصية تجلب الانتباه وتنال إعجاب الرأي العام بـ”مواقفها المبدئية واستماتتها في الدفاع عن المسار الديمقراطي بتونس” ”.
وكتبت المجلة التالي:
“إن تجربة السجن التي عاشها زوج سامية عبو، المعارض لبن علي، زمن الدكتاتورية لم تُخِفها. أسست المجلس الوطني للحريات وعلى غرار محرزية العبيدي كانت عضوا في المجلس الوطني التأسيسي. وهي اليوم نائبة عن حزب التيار الديمقراطي”.
ونقلت المجلة عن عبو قولها “إنني فخورة بوجه خاص بالدستور الذي كرّس دولة القانون وبرلمانا تعدديا” مضيفة “يسعى العديد من السياسيين من النظام القديم لتعطيل العملية الديمقراطية لكنّ تونس لن تعود إلى الوراء، ولن نسمح بدهس قيم المواطنة مرة أخرى كما حصل على امتداد عقود”.
Publié le:2017-03-10 15:01:57
Par:bokbok (Tunisia )
Sur:مجلة إيطالية تختار سامية عبّو كامرأة متميزة