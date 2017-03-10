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Sport

النادي الافريقي (كاس الكاف) - تعذر وصول فريق القوات المسلحة السيراليوني في الموعد

Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات - افاد خميس بن رحومة المكلف بالاتصال صلب النادي الافريقي ان " فريق القوات المسلحة السيراليوني منافس فريق باب الجديد في كاس الاتحاد الافريقي يوم الاحد المقبل لم يكن في الموعد بعد ظهر امس الخميس بمطار تونس قرطاج الدولي كما كان منتظرا " موضحا بالقول " كان مقررا أن يصل امس في حدود الساعة الرابعة و النصف عصرا منافس الإفريقي يوم الأحد في كأس الإتحاد الإفريقي على متن الرحلة القادمة من المغرب حسب المراسلة الواردة على إدارة الفريق لكن وصوله في الوقت المحدد تعذر لأسباب نجهلها ودون سابق اعلام .. " وقد عينت لجنة التحكيم في الاتحاد الافريقي الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف لإدارة مباراة ذهاب الدور السادس عشر من كأس الكاف بين النادي الإفريقي وفريق القوات المسلحة السيراليوني انطلاقا من الساعة 16 وسيساعده كل من الجزائرين عبد الحق اتشيالي وعباس اكرم زرهوني أما الحكم الرابع فهو الجزائري عبد الرزاق عراب والمراقب سايدو ديوري ميغا من النيجر.
ر- م ف




Publié le:2017-03-10 09:41:48

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