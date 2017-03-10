رابطة ابطال افريقيا - ذهاب الدور السادس عشر : الترجي والنجم يطرقان اولى بوابات الطريق نحو اللقب

Vendredi 10 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 15:06:07

- يتطلع الترجي الرياضي والنجم الساحلي الى تعبيد طريق التاهل الى دور المجموعات عندما يستضيفان على التوالي بداية من الساعة السادسة مساء حوريا كوناكري الغيني يوم السبت في رادس وتاندا الايفواري يوم الاحد في سوسة لحساب ذهاب الدور السادس عشر لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم أقدم على تغيير نظام مسابقة رابطة ابطال افريقيا من خلال توزيع الاندية ال16 المتاهلة في اعقاب الدور السادس عشر على 4 مجموعات على أن يصعد اصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور ثمن النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والاياب (خروج المغلوب).يذكر ان دور المجموعات كان يقام مباشرة بعد الدور ثمن النهائي من خلال توزيع الفرق الثمانية المتاهلة على مجموعتين يتاهل منها صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور نصف النهائي.ويدخل الترجي الرياضي والنجم الساحلي هذه الحملة الافريقية بشعار "رد الاعتبار لكرة القدم التونسية" التي فشلت في تاهيل ممثلا عنها في دور المجموعتين للنسختين الاخيرتين بعد ان عجز الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي عام 2015 والنادي الافريقي والنجم الساحلي عام 2016 عن تخطي عتبة الدور ثمن النهائي في اخفاق ذريع لم يسبق له مثيل.في المباراة الاولى يعود الترجي الرياضي الى اجواء رابطة ابطال افريقيا بعدما خاض العام الماضي منافسات كاس الاتحاد الافريقي التي عجز خلالها عن بلوغ دور المجموعتين في واحدة من افشل مشاركات شيخ الاندية التونسية في المسابقات القارية.وبالتوازي مع سعيه لاستعادة لقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى التي يتصدر حاليا سباقها بعد مرور ثلاث جولات من انطلاق مرحلة التتويج يراهن فريق "باب سويقة" على الذهاب بعيدا في مشواره بامجد الكؤوس الافريقية بعد ان فشل خلال مشاركتيه الاخيرتين في هذه المسابقة عن بلوغ المربع الذهبي بخروجه من دور المجموعات عام 2014 وانسحابه من الدور ثمن النهائي امام المريخ السوداني عام 2015.ويدخل ابناء المدرب فوزي البنزرتي هذه المغامرة الجديدة برصيد بشري ثري ومتكامل في ظل الانتدابات القيمة التي قامت بها الهيئة المديرة على غرار استقدام انيس البدري ومحمد علي منصر والجزائري هشام بلقروي ابرز الغائبين عن مواجهتي حوريا كوناكري بداعي الايقاف وذلك لتامين اوفر حظوظ النجاح وتحقيق الهدف المنشود المتمثل في كسب ود الاميرة الافريقية للمرة الثالثة في سجل الفريق بعد عامي 1994 و2011.غياب بلقروي في محور الدفاع سيضع الجهاز الفني امام خيارين إما الدفع بعلي المشاني للعب الى جانب شمس الدين الذوادي او لعب ورقة المحنك خليل شمام من خلال سحبه من مركزه كظهير ايسر الى وسط الدفاع مقابل الاعتماد على الشاب ايمن بن محمد على الرواق الايسر.ويتجدد الموعد بين الترجي الرياضي وحوريا كوناكري بطل غينيا خلال الموسمين الماضيين بذكريات تعود الى عام 1992 عندما تاهل الفريق الغيني في الدور السادس عشر لهذه المسابقة في شكلها القديم بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقان الانتصار بذات النتيجة 2-صفر.ويتصدر حوريا كوناكري البطولة الغينية برصيد 29 نقطة من 11 مباراة بفارق 8 نقاك عن واكيريا صاحب المركز الثاني.اما في المباراة الثانية سيكون النجم الساحلي في مواجهة اصعب نسبيا عندما يصطدم بتاندا حامل لقب البطولة الايفوارية خلال الموسمين الفارطين وهو ما يستوجب من فريق جوهرة الساحل حسم بطاقة التاهل منذ موقعة اولمبي بسوسة تفاديا لاي مفاجاة غير سارة بعد اسبوع في ابيدجان.وللعام الثاني على التوالي في مسابقة رابطة ابطال افريقيا يجد تاندا في طريقه منافسا تونسيا بعدما تبخرت احلامه في النسخة الماضية على يد النادي الافريقي بخسارته ذهابا في رادس بهدفين نظيفين وتعادله سلبا ايابا في ابيدجان وهو ما قد يجعله هذه المرة اكثر تحفزا للاخذ ب"الثار".وعلى غرار الترجي الرياضي تاتي رابطة ابطال افريقيا في صدارة اولويات النجم الساحلي الباحث عن استرجاع ذكريات ملحمة 2007 عندما ظفر باللقب على حساب الاهلي المصري.ويحدو زملاء الحارس المخضرم ايمن المثلوثي عزم كبير على انجاح حملتهم الافريقية الجديدة لطي صفحة خيبة امل المشاركة الفارطة التي تذوقوا خلالها مرارة الانسحاب منذ الدور ثمن النهائي امام اينييمبا النيجيري بركلات الترجيح اثر فوز كل فريق على ارضه 3-صفر.ويضم النجم الساحلي زادا بشريا متمرسا على مثل هذه المواعيد القارية باعتباره توج عام 2015 بكاس الافريقي ثم بلغ السنة الموالية المربع الذهبي للمسابقة ذاتها قبل ان يخرج امام مازيمبي الكونغولي بقيادة الفرنسي هوبرت فيلود المدرب الحالي للكتيبة الساحلية.ولعل ما قد يميز تشكيلة النجم الساحلي في مباراة يوم الاحد غياب الظهيرين حمدي النقاز الذي خضع مؤخرا لعملية جراحية على مستوى الكاحل ستبعده عن الميادين لمدة شهر ونصف على الاقل وغازي عبد الرزاق الذي يشتكي من اوجاع عضلية كانت قد حكمت عليه بمغادرة الميدان خلال لقاء النادي الافريقي وهو ما قد يجعل الاطار الفني لا يجازف بتشريكه لتفادي حصول مضاعفات لذلك ينتظر ان يتم التعويل على رامي البدوي في الرواق الايمن وعلية البريقي في الجبهة اليسرى.ما عدا ذلك يدخل النجم الساحلي المقابلة بصفوف مكتملة وبتركيبة ذات نزعة هجومية بقيادة البرازيلي اكوستا لانجاح رهان التهديف وتسجيل اكبر حصة ممكنة من الاهداف للاجهاز على منافسه والنيل من معنوياته قبل جولة الاياب.في رادس (س 18) الترجي الرياضي - حوريا كوناكري الغيني الحكم السوداني معتز عبد الباسط خير اللهفي سوسة (س 18) النجم الساحلي - تاندا الايفواري الحكم الاثيوبي باملاك تسيما ر-امين