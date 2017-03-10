كاس الاتحاد الافريقي- النادي الصفاقسي والنادي الافريقي من اجل بداية موفقة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 13:16:10

- يسعى النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الى تحقيق بداية طيبة في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عندما يستضيفان على التوالي يونغ بويز الكامروني والقوات المسلحة السيراليوني يومي السبت بصفاقس والاحد برادس في ذهاب الدور السادس عشر.وسيعمل ممثلا كرة القدم التونسية في هذه المسابقة القارية على الاطمئنان على مصير التاهل الى الدور الموالي بصفة مبكرة من خلال الفوز باعرض نتيجة ممكنة لخوض الاياب خارج الديار دون ضغوطات.وتبدو هذه المهمة في متناول الفريقين بالنظر الى تفوقهما على منافسيهما من حيث الخبرة والتجربة في المسابقات القارية وكذلك الامكانيات البدنية والفنية.ولئن اعفي ممثلا كرة القدم التونسية من خوض الدور التمهيدي فان فريق يونغ بويز الكامروني تاهل على حساب الدفاع الاثيوبي بعد هزيمته ذهابا خارج قواعده 1-0 وفوزه ايابا على ارضه 2-0 فيما تخطى فريق القوات المسلحة السيراليوني نادي ويكي توريست النيجيري بعد فوزه 2-0 ذهابا وخسارته 1-0 ايابا.وسيحاول النادي الصفاقسي المتوج بكاس "الكاف" في اربع مناسبات (1998 (النسخة القديمة) و2007 و2008 و2013) تحقيق فوز عريض في مستهل هذه المغامرة القارية الجديدة لتاكيد عزمه على لعب الادوار الاولى في هذه النسخة التي ستشهد تغييرا على مستوى التنظيم مقارنة بسابقاتها باعتبار ان دور المجموعات سيقام هذه المرة بمشاركة 16 فريقا سيقع توزيعها على اربع مجموعات سيتاهل في اعقابها صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.ويذكر ايضا ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر ايضا الرفع من منح الفرق المشاركة حيث سيكون نصيب الفريق المتوج بهذه المسابقة 1 فاصل 5 مليون دولار فيما سيحصل الوصيف على مليون دولار.ومن جهته سيعمل النادي الافريقي الذي بلغ النهائي سنة 2011 الى استعادة هيبته على الصعيد القاري بعد المشاركات المتواضعة في السنوات الاخيرة.ويبقى فريق الاحمر والابيض قادرا على تحقيق طموحات انصاره لا سيما في ظل تحسن رصيده البشري مقارنة بالمناسبات السابقة.وبلغة المنطق فان ممثلي كرة القدم التونسية لن يجدا صعوبة كبيرة في بلوغ الدور السادس عشر مكرر التي ستنطلق معه الامور الجدية وذلك بدخول الفرق المنسحبة من الدور السادس عشر لرابطة الابطال.وفي ما يلي البرنامج: 11 مارس- ملعب الطيب المهيري بصفاقس - س 18 النادي الصفاقسي - يونغ بويز الكامروني (الحكم الجزائري مصطفى غربال) 12 مارس - ملعب رادس - س 16 النادي الافريقي - القوات المسلحة السيراليوني (الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف).ر/هس