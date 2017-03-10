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كوريا الجنوبية: عزل الرئيسة باك جون هاي بسبب فضيحة فساد

Vendredi 10 Mars 2017
وكالات - عزلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الرئيسة باك جون هاي من منصبها، اليوم الجمعة، بسبب فضيحة شملت شركات كبرى وعصفت بالبلاد لعدة أشهر.

وبذلك تصبح باك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها. وبموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.

وقال رئيس المحكمة بالإنابة، لي جونج مي، إن باك انتهكت الدستور والقانون "طوال فترة حكمها" ورغم اعتراضات البرلمان والصحافة فقد أخفت الحقيقة، وشنت حملة على المنتقدين.

وأضاف أن القرار جاء من أجل حماية الدستور. وقال "نعزل الرئيسة باك جون هاي من المنصب."


ونفت باك ارتكاب أي أخطاء.

ويمثل الحكم بتأييد تصويت البرلمان في التاسع من ديسمبر كانون الأول لعزل باك فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ سقوطا مدويا لأول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية.

وتجمع مئات المتظاهرين من أنصار باك ومعارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة.

ووجه الادعاء الاتهام لباك، التي ستفقد حصانتها الرئاسية من الملاحقة القضائية، في قضيتين مرتبطتين بالفضيحة مما يشير إلى إمكانية التحقيق معها وقد تواجه إجراءات قانونية.

وكان قد تم تجريد باك من سلطاتها بعد تصويت البرلمان على عزلها، لكنها ظلت في المجمع الرسمي للرئاسة المسمى بالقصر الأزرق. ولم تمثل باك أمام المحكمة اليوم.

وتم تعيين رئيس الوزراء هوانج كيو آن رئيسا بالإنابة، وسيظل في ذلك المنصب لحين إجراء انتخابات.

ونسبت وكالة أنباء "يونهاب" إلى أكبر مشرع مالي قوله، اليوم الجمعة، إن عزل باك لن يكون له تأثير على استقرار أسواق المال.

ونقلت يونهاب عن يم جونج-يونج رئيس لجنة الخدمات المالية قوله "أتممنا الاستعدادات الكافية للاستجابة."

وعلى صعيد منفصل، قال بنك كوريا (البنك المركزي) إن محافظه سيعقد اجتماعا طارئا في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، بشأن قرار المحكمة الدستورية عزل باك.

Publié le:2017-03-10 07:35:24

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2 de 2 commentaires pour l'article 139639

Aboufyras Belhoula  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 08h 08m |           
Et chez nous les usurpateurs mènent la belle vie et sont dans l'impunité et ont des chroniqueurs qui embellissent leurs images sur el hiwar ettounsi,attassia,kapitalis tv1 etc..et au sein du parlement ils ont un grand nombre de représentants qui les couvrent et s'opposent à toute proposition qui veut leur rendre compte.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 07h 53m |           
في تونس الحرب مستعرة بين قرطاج والمؤسسة القضائية لتركيعها ومنعها من محاسبة الفاسدين حتى لا يلقى الرئيس نفس المصير لما حدث في كوريا الجنوبية فهل ننجح في استنساخ المثال الكوري جنوبي أم نرتد للمثال الكوري شمالي ؟



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