قرارات مكتب الرابطة - عدم سماع الدعوى للثلاثي فخري الدين بن يوسف ومختار بلخيثر والخالي بنغورا

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 20:10:09

- قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه يوم الخميس عدم سماع الدعوى بالنسبة للثلاثي فخر الدين بن يوسف (الترجي الرياضي) والجزائري مختار بلخيثر (النادي الافريقي) والغيني الخالي بنغورا (النجم الساحلي).واوضح هشام المناعي الناطق الرسمي للرابطة لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء الخميس ان مكتب الرابطة قرر عدم تسليط عقوبة على كل من فخر الدين بن يوسف ومختار بلخيثر بسبب عدم توفر مشاهد تلفزية واضحة بخصوص وجود شبهة لقطة غير رياضية حصلت بينهما خلال لقاء الدربي لحساب الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم مشيرا الى ان اللاعبين اكدا لدى الاستماع لاقاوالهما عدم ضلوعهما في اي تصرف مشين.وبخصوص الخالي بنغورا افاد هشام المناعي انه بعد الاطلاع على التقرير التكميلي لحكم مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في اطار الجولة الثانية من مرحلة التتويج ارتأى مكتب الرابطة عدم ايقاف اللاعب باعتبار ان الحكم قام بالتنبيه شفاهيا على مهاجم النجم الساحلي معتبرا على حد تقديره ان اللقطة لا تستحق اكثر من ذلك.وكانت المشاهد التلفزية اظهرت بنغورا بصدد رمي قارورة ملقاة على الميدان في اتجاه جمهور النادي الصفاقسي.ومن جهة اخرى اعلن الناطق الرسمي للرابطة انه تقرر فتح تحقيق حول الاحداث التي جدت خلال مقابلة مستقبل القصرين وقوافل قفصة لحساب الجولة الاخيرة من منافسات المرحلة الاولى للرابطة المحترفة الثانية بعد توقف اللقاء حوالي 40 دقيقة قبل ان ينتهي في نهاية المطاف بفوز مستقبل القصرين 2-1 ليضمن بذلك بقاءه في الرابطة الثانية على حساب نادي كرة القدم بالحمامات التي نزلت الى الرابطة الثالثة بخسارتها امام الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 1-4.واشار هشام المناعي الى ان حكم المباراة اقر بوجود تهديدات ضد طاقم التحكيم والفريق المنافس وهو ما دفع مكتب الرابطة لفتح تحقيق وتمكين كذلك نادي كرة القدم بالحمامات بطلب منه من تقديم مؤيدات اضافية للاستظهار بها حول وجود شبهة تلاعب بنتيجة المباراة على حد تعبير مسؤولي فريق الوطن القبلي.وكان مستقبل القصرين سجل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة بعد استئناف اللعب في الوقت الذي انتهت فيه مباراة الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة ونادي كرة القدم بالحمامات.وكانت نتيجة التعادل تحكم على مستقبل القصرين بالنزول الى الرابطة الثالثة وتسعف نادي كرة القدم بالحمامات بالبقاء في الرابطة الثانية.ر-امين