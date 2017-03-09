الدورة 12 لمهرجان جاز في قرطاج : 19 عرضا في تونس و3 في سوسة لموسيقيين من 12 بلدا

Jeudi 09 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 18:16:29

- تلتئم الدورة 12 لمهرجان "جاز في قرطاج" من 31 مارس إلى 9 أفريل 2017 وسيتم خلالها تقديم 19 عرضا فنيا لموسيقيين يمثلون 12 بلدا هي المملكة المتحدة وفلسطين ومصر وفرنسا والنمسا والسويد وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، إلى جانب تونس والجزائر والمغرب.وأفاد المنظمون خلال ندوة عقدت يوم الخميس بالعاصمة للكشف عن برنامج هذه التظاهرة، أن الدورة 12 تسجل انفتاحا على الجهات.فإلى جانب الحفلات الموسيقية التي ستقام بتونس العاصمة، من المنتظر أن يتم إحياء ثلاث سهرات بمدينة سوسة لمجموعات موسيقية من تونس والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على إقامة عروض مفتوحة للعموم بشارع بورقيبة بالعاصمة وفق ما أكد مؤسس ومدير المهرجان مراد المطهري خلال هذه الندوة الصحفية التي حضرها بالخصوص ممثلون عن وزارة الشؤون الثقافية وعن مختلف الشركاء في التنظيم.بخصوص العروض التي ستقام بالعاصمة، ستلتئم بضاحية قمرت الشمالية، وتنطلق يوميا على الساعة الثامنة والنصف مساء باستثناء عروض الأحد التي تنطلق على الساعة السابعة مساء.وتستهل السهرات مساء الجمعة 31 مارس بعرض لكل من ليام بايلي ومايلز سانكو من المملكة المتحدة، تليه سهرة يؤثثها الثنائي الفرنسي "أرون" والعازف البريطاني توم أودال.وسيكون الموعد مساء الأحد 2 أفريل مع المجموعة الفلسطينية "47 سول" والمجموعة المصرية "وسط البلد"، على أن تكون السهرة الموالية فرنسية بإمضاء "مورغان دي" و"بن لونكل سول".ويؤثث سهرة الثلاثاء 4 أفريل "ماريو رومز انتارسيون" (النمسا) و"جاي جاي جوهانسون" (السويد) والأربعاء رافاييل غالاتزي (ايطاليا) وشمباوو (اسبانيا).ويتابع جمهور الجاز في سهرة الخميس عرضا جزائريا مغربيا تقدمه كل من جازية سطور وهندي زهراء، قبل ملاقاة الفنانة المغربية نبيلة معن ومجموعة البوب الفرنسية "كوكون" مساء الجمعة.أما الأمريكي بينك مارتيني فسيحيي سهرة السبت، قبل أن تختتم الدورة مساء الأحد بحفل يقدمه كل من الفنان التونسي صبري مصباح والأمريكية أكوان ارو .أما عن البرمجة في سوسة، والتي تقام بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وإدارة الموسيقى والرقص صلب الوزارة، فستنطلق يوميا على الساعة السابعة مساء.وتستهل يوم 30 مارس بعرض لحاتم هميلة بالمسرح البلدي بسوسة، يليه في اليوم الموالي عرض لشريف كلايتون ومجموعة "جاز نادي تونس" بالمركز الثقافي امحمد معروف.وتختتم سلسلة العروض بسهرة يحييها الثالوث الأمريكي "فراد ويسلي جينيريشن" بفضاء المسرح البلدي.ث/ريم