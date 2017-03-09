Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - La Ya Habibi  

الرابطة المحترفة الاولى - مجموعة تفادي النزول : الملعب القابسي يعمق جراح مستقبل المرسى وينفرد مؤقتا بالصدارة

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - عمق الملعب القابسي جراح مضيفه مستقبل المرسى بعدما فاز عليه بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الخميس على ملعب عبد العزيز الشتيوي في افتتاح الجولة الثانية لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويدين الملعب القابسي بفوزه للاعبه خلدون منصور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 مانحا فريقه اول فوز له في مرحلة تفادي النزول ليرتفع بذلك رصيده الى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا.
وفي المقابل مني مستقبل المرسى بخسارته الثانية على التوالي ليبقى في المركز الاخير بلا نقاط.
وينزل صاحبا المركزين السابع والثامن في اعقاب هذه المرحلة مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية فيما يخوض صاحب المركز السادس مباراة فاصلة مع ثالث مجموعة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

- الخميس 9 مارس 2017

ملعب المرسى مستقبل المرسى/الملعب القابسي 0-1 -

الجمعة 10 مارس 2017
ملعب (يحدد لاحقا) النادي البنزرتي/الترجي الجرجيسي (نعيم حسني)
ملعب قابس مستقبل قابس/شبيبة القيروان (محمد امين بالناصر)
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين اتحاد تطاوين/نادي حمام الانف (امير العيادي)

Publié le:2017-03-09 17:24:15

festival-4e3c5ae7ee52ce7f51ef2c05e552fbe5-2017-03-09 17:24:15
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139613



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13385,3

  • (07/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,43375 DT        1$ =2,30804 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/03)   848,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139613 946|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires