الرابطة المحترفة الاولى - مجموعة تفادي النزول : الملعب القابسي يعمق جراح مستقبل المرسى وينفرد مؤقتا بالصدارة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 17:24:15

- عمق الملعب القابسي جراح مضيفه مستقبل المرسى بعدما فاز عليه بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الخميس على ملعب عبد العزيز الشتيوي في افتتاح الجولة الثانية لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويدين الملعب القابسي بفوزه للاعبه خلدون منصور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 مانحا فريقه اول فوز له في مرحلة تفادي النزول ليرتفع بذلك رصيده الى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا.وفي المقابل مني مستقبل المرسى بخسارته الثانية على التوالي ليبقى في المركز الاخير بلا نقاط.وينزل صاحبا المركزين السابع والثامن في اعقاب هذه المرحلة مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية فيما يخوض صاحب المركز السادس مباراة فاصلة مع ثالث مجموعة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.ملعب المرسى مستقبل المرسى/الملعب القابسي 0-1 -ملعب (يحدد لاحقا) النادي البنزرتي/الترجي الجرجيسي (نعيم حسني)ملعب قابس مستقبل قابس/شبيبة القيروان (محمد امين بالناصر)ملعب نجيب الخطاب بتطاوين اتحاد تطاوين/نادي حمام الانف (امير العيادي)