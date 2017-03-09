الرابطة المحترفة الاولى - مجموعة تفادي النزول : الملعب القابسي يعمق جراح مستقبل المرسى وينفرد مؤقتا بالصدارة

ويدين الملعب القابسي بفوزه للاعبه خلدون منصور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 مانحا فريقه اول فوز له في مرحلة تفادي النزول ليرتفع بذلك رصيده الى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا.
وفي المقابل مني مستقبل المرسى بخسارته الثانية على التوالي ليبقى في المركز الاخير بلا نقاط.
وينزل صاحبا المركزين السابع والثامن في اعقاب هذه المرحلة مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية فيما يخوض صاحب المركز السادس مباراة فاصلة مع ثالث مجموعة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
- الخميس 9 مارس 2017
ملعب المرسى مستقبل المرسى/الملعب القابسي 0-1 -
الجمعة 10 مارس 2017
ملعب (يحدد لاحقا) النادي البنزرتي/الترجي الجرجيسي (نعيم حسني)
ملعب قابس مستقبل قابس/شبيبة القيروان (محمد امين بالناصر)
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين اتحاد تطاوين/نادي حمام الانف (امير العيادي)
Publié le:2017-03-09 17:24:15
Par:salahchayeb ( ) Par Mobile
Sur:القصوري : لو كنت وزيرة الداخلية ما كنتش نعطي رخصة لحركة النهضة ..