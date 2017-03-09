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Sport

التصنيف الشهري للفيفا - تونس في المركز 37 عالميا

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - تراجع المنتخب التونسي مركزا واحدا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر اليوم الخميس 9 مارس بزوريخ ليصبح في المرتبة 37 برصيد 774 نقطة.

وعلى المستوى الافريقي احتل المنتخب الوطني المركز الخامس خلف مصر التي صعدت 3 مراكز لتدخل قائمة العشرين الاوائل وتصبح في المرتبة ال20 فيما ياتي السنغال في المركز الثاني (28 عالميا) والكاميرون في المركز الثالث (32عالميا ) وبوركينا فاسو (36 عالميا) في المركز الرابع.
في المقابل بقيت صدارة ترتيب المنتخبات العالمية على حالها حيث واصلت الأرجنتين صدارتها للترتيب العالمي في التصنيف الجديد برصيد 1644 نقطة امام البرازيل (1534) ثم ألمانيا (1443).



Publié le:2017-03-09 12:29:36

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