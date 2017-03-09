التصنيف الشهري للفيفا - تونس في المركز 37 عالميا

وعلى المستوى الافريقي احتل المنتخب الوطني المركز الخامس خلف مصر التي صعدت 3 مراكز لتدخل قائمة العشرين الاوائل وتصبح في المرتبة ال20 فيما ياتي السنغال في المركز الثاني (28 عالميا) والكاميرون في المركز الثالث (32عالميا ) وبوركينا فاسو (36 عالميا) في المركز الرابع.
في المقابل بقيت صدارة ترتيب المنتخبات العالمية على حالها حيث واصلت الأرجنتين صدارتها للترتيب العالمي في التصنيف الجديد برصيد 1644 نقطة امام البرازيل (1534) ثم ألمانيا (1443).
Publié le:2017-03-09 12:29:36
Par:amor2 (Switzerland )
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