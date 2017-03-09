منى شباح ب8 اهداف تقود فريقها شامبيري الى الفوز 23-22 على بريست

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 12:17:12

- قادت لاعبة كرة اليد الدولية التونسية منى شباح فريقها شامبيري تورين الى فوز جديد بنتيجة 23-22 على حساب بريست بريطاني في اطار لقاء متقدم لحساب الجولة 19 من بطولة فرنسا لكرة اليد .وهو الفوز الثاني على التوالي لفريق شباح بعد الانتصار على تولون 27-22) وتوفقت منى شباح التي اختيرت افضل لاعبة في شهر جانفي الماضي في تسجيل اكثر من ثلث اهداف فريقها في المباراة (8 اهداف).ر/ زهو