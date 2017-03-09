لجنة جامعية قصد الاستماع والتحرير على رئيس النادي الصفاقسي وحكم مباراة الكلاسكو

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 11:24:58

- قرر مكتب الجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعه مساء امس الأربعاء " تكوين لجنة جامعية برئاسة واصف جليل قصد الاستماع والتحرير على رئيس النادي الرياضي الصفاقسي المنصف خماخم وحكم مباراة الكلاسيكو ومساعد الحكم ومراقبي اللقاء ".واوضح المكتب الجامعي في بلاغ اصدره امس انه قرر كذلك " سن فصل تأديبي جديد في المجلة التأديبية قصد التعامل مع إشكاليات منع الحاملين لبطاقات الاعتماد الصادرة عن الجامعة من الدخول إلى الملاعب والمتمثلة في هزم الفريق جزائيا 2-0 وتغريمه بعشرة ألاف دينار وإجباره على لعب المباراتين القادمتين على ملعب يبعد عن ميدانه خمسين كلم على الأقل ودون حضور جمهور" وبخصوص حضور الجماهير الرياضية بالملاعب قرر المكتب الجامعي مراسلة مصالح وزارة الداخلية قصد النظر في " امكانية السماح للذين سنهم دون 18 سنة من الدخول شريطة ان يكونوا مرفوقين باحد الراشدين من الاهل مع عدم السماح لهم بدخول المدارج المعروفة بأحداث الشغب سابقا".وياتي قرار الجامعة على خلفية ما حدث خلال مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي التي اقيمت خلال الاسبوع الماضي على ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى (3-2) من منع عدد من مسؤولي فريق جوهرة الساحل الدخول الى الملعب وكذلك ما صرح به رئيس النادي الصفاقسي منصف خماخم على المباشر في برنامج الاحد الرياضي على القناة الوطنية الاولى حول قيامه بحركة غير اخلاقية تجاه الحكم المساعد للمباراة ذاتها وتحميله رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء مسؤولية تشنج المناخ الرياضي.ر- م ف