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Culture

خديجة بن عرفة في ذمة الله

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - انتقلت إلى جوار ربها الممثلة التونسية خديجة بن عرفة، اليوم الخميس.

وقد توفيت الممثلة البالغة من العمر 66 سنة بعد معاناة مع المرض، حيث كانت تعاني من مرض القلب.

إنا لله وانا إليه راجعون


بدأت خديجة بن عرفة منذ الستينيات القرن الماضي في الإذاعة و المسرح وواصلت حتى في السبعينات و الثمانينات برزت تلك السنوات في العديد من الأعمال بالأبيض و الأسود و التي بقت في ذاكرة المشاهد اهمها:امي تراكي-عمتي عشية راجل-.. برزت في التسعينات و الالفينات بأدوار التلفزية في العديد من المسلسلات التونسية التي كانت اغلبها ناجحة .


عملت في :أمواج، الحصاد، الخطاب على الباب، حكم الأيام، منامة عروسية، قمرة سيدي المحروس، حسابات و عقابات، عودة المنيار، هلولة و سلومة، نواصي و عتب, ليالي البيض، عاشق السراب، ضيفة شرف في مكتوب 2، دنيا،الاستاذة ملاك، نسيبتي العزيزة 4، ضيفة شرف في بنت أمها 2...


Publié le:2017-03-09 10:19:40

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4 de 4 commentaires pour l'article 139592

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 11h 08m |           
RIP
الله يرحمها ويصبر أهلها

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 11h 00m |           
Allah Yarhamha !

Mahdibey  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 10h 51m |           
تغمّدها الله برحمته الواسعة و أسكنها فراديس جنانه و إنّا لله و إنّا إليه راجعون

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 10h 49m |           
الله يرحمها



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