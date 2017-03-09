خديجة بن عرفة في ذمة الله

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بــاب نــات

إنا لله وانا إليه راجعون





Publié le:2017-03-09 10:19:40

- انتقلت إلى جوار ربها الممثلة التونسية خديجة بن عرفة، اليوم الخميس.وقد توفيت الممثلة البالغة من العمر 66 سنة بعد معاناة مع المرض، حيث كانت تعاني من مرض القلب.بدأت خديجة بن عرفة منذ الستينيات القرن الماضي في الإذاعة و المسرح وواصلت حتى في السبعينات و الثمانينات برزت تلك السنوات في العديد من الأعمال بالأبيض و الأسود و التي بقت في ذاكرة المشاهد اهمها:امي تراكي-عمتي عشية راجل-.. برزت في التسعينات و الالفينات بأدوار التلفزية في العديد من المسلسلات التونسية التي كانت اغلبها ناجحة .عملت في :أمواج، الحصاد، الخطاب على الباب، حكم الأيام، منامة عروسية، قمرة سيدي المحروس، حسابات و عقابات، عودة المنيار، هلولة و سلومة، نواصي و عتب, ليالي البيض، عاشق السراب، ضيفة شرف في مكتوب 2، دنيا،الاستاذة ملاك، نسيبتي العزيزة 4، ضيفة شرف في بنت أمها 2...