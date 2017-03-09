دورة زهوهاي الصينية - انس جابر الى الدور ربع النهائي

Jeudi 09 Mars 2017

بــاب نــات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر (138 عالميا) الى الدور ربع النهائي من دورة زهوهاي الصينية اثر فوزها اليوم الاربعاء على الروسية ايكاترينا اليكسندروفا (المصنفة 106 عالميا) بنتيجة 6-1 و2-6 و6-3.

وكانت جابر فازت في الدور الاول على التشيكية بابربورا سفيتكوفا (155 عالميا) بنتيجة 7-5 و6-3 وستلتقي اللاعبة التونسية في ربع النهائي مع التايوانية كاي شاي تشانغ (118 عالميا) الفائزة بدورها على الصنية كاي لين زهانغ 4-6 و6-2 و5-صفر.

ر/إص







Publié le:2017-03-09 10:18:05

