فيديو.. . أهداف مباراة برشلونة وسان جيرمان 1/6

Jeudi 09 Mars 2017

بــاب نــات - لقن فريق برشلونة الإسبانى، درسا فى فنون كرة القدم إلى باريس سان جيرمان الفرنسى، بعدما دكت كتيبة البلوجرانا شباك نادى العاصمة الفرنسية، بستة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى دارت مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا.











Publié le:2017-03-09 07:45:58

