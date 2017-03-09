بريطانيا تفرض ضرائب لمكافحة السمنة

Jeudi 09 Mars 2017

وكالات - قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن المشروبات السكرية ستشهد فرض ضريبة جديدة عليها في أبريل عام 2018 في إطار جهود الحكومة لمكافحة مستويات السمنة المرتفعة وتسوس الأسنان.



وأوضح هاموند أن ضريبة بحوالي 18 بنسا لكل لتر سوف تطبق على كل مشروب سعة 100 ملليلتر، يحتوي على 5 جرامات من السكر، بينما ستفرض ضريبة قدرها 24 بنسا على كل مشروب سعة 100 ملليلتر يحتوي على 8 جرامات سكر.



وعرض هاموند الأربعاء 8 مارس على البرلمان البريطاني مشروع ميزانية، تعد الأولى منذ استفتاء المملكة على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.



وقال هاموند إن الحكومة البريطانية وضعت حدا أدنى لسعر علبة السجائر عند 7.35 جنيه إسترليني في خطوة تهدف لمكافحة التدخين.





وكشفت الميزانية قبل أيام من تفعيل المادة 50 الذي وعدت الحكومة البريطانية به بحلول نهاية مارس، للشروع في مفاوضات تستغرق سنتين بين لندن وبروكسل لترتيب الخروج من الاتحاد الأوروبي.



ويتوقع الوزير نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% في 2017، ارتفاعا من تقديرات بنمو نسبته 1.4% في نوفمبر لكن بما يقل عن التوقعات الصادرة قبل عام بنمو نسبته 2.2% قبل التصويت على الانفصال.



ويأتي ذلك في وقت تسجل بريطانيا منذ الاستفتاء وضعا اقتصاديا مؤاتيا، في ظل نشاط لم يشهد التباطؤ الذي تكهنت به السيناريوهات الكارثية، التي انتشرت مع تنظيم الاستفتاء.



Publié le:2017-03-09 07:42:22

