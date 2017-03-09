القصوري : لو كنت وزيرة الداخلية ما كنتش نعطي رخصة لحركة النهضة ..

Jeudi 09 Mars 2017





Publié le:2017-03-09 07:18:23

رفضت مايا القصوري خلال احد البرامج الاذاعية انتقاد أي من المنشطين رغم الحاح مقدم البرنامج ، واكتفت بالحديث عن صاحب برنامج لمن يجرؤ فقك ، حين عبرت عن عدم اعجابها بما اسمته "ستيل" سمير الوافي واكدت ان طريقته لا تعجبها ولا تستهويها ، كانت تلك نافذة عابرة فتحها المنشط ، لكن ولأنه يعرف العدو الحقيقي للقصوري ركز الاعلامي رفيق بوشناق على حركة النهضة طلبا للإثارة وبحثا عن الاجوبة المستفزة التي عادة ما تخلف ردود افعال واسعة ، مثلما كانت الاسئلة مشاغبة كانت مايا القصوري واضحة في اجوبتها خاصة فيما تعلق بالسؤال الذي توجه به مذيع راديو أي اف ام حول امكانية تمكين النهضة من رخصة حزب لو كانت وزيرة للداخلية ، رد مايا جاء متجانسا مع مواقفها الاستئصالية التي لا تخفيها بل وتعتز بها وتحاول تسويقها على نطاق واسع، القصوري احتجت على الحرمان الافتراضي للنهضة من التأشيرة بالمرجعية التي تعتمدها وبالمراجعات التي لم تتحقق وقالت ان قانون الاحزاب واضحا بدون ما "نمثلوا على بعضنا ونترهدنوا على بعضنا" ، كما رفضت مقارنة الاحزاب الاسلامية بالاحزاب المسيحية في الغرب التي امتدحت تاريخها الطويل الحافل بالتطور والنضالات ، و نفت ان تكون النهضة تطورت في طرحها وطالبت بالعودة الى ورقاتها الفكرية ، كما اكدت ان الحركة لم تقم بالمراجعات التي وعدت بها ، مثلما رفضت الحديث عن قصر التجربة السياسية في البلاد كحجة تمنع من احداث تغييرات جوهرية على المناهج ، لان النهضة ووفق رايها تنشط منذ سنة 1970 ، حتى وان كانت في السرية كان يمكن ان تقوم باعادة القراءة على حد قولها ، في نفس البرنامج سئلت القصوري "لو تحل نهار سطوش ولدك وتلقى فيه بطاقة انخراط في النهضة شنو تعمل " ، كان جوابها " نقول خليه يعمل ثنيتو وحدو اتو يكتشف انو كان على خطأ".ذلك راي القصوري الذي لا يمكن مصادرته وان بدا متطرفا لا يكفل حق الاختلاف ويلوح باستعمال القانون لمنع النشاط المخالف ، في كل الاحوال هي اختارت العداء المباشر خلاف الكثير الذين يمتهنون العداء الالتفافي ، لكن المشكلة العويصة التي تواجهها مايا هي تلك التصريحات التي واضبت عليها لسنوات ما بعد الثورة وتلك المرويات التي تداخل فيها الحقيقة بالخيال و الواقع بالإشاعة ، كان يمكن التعايش مع هذا الراي وان غلب عليه التطرف والاستئصال ، غير ان العلل والحجج التي تعودت القصوري على حشدها واعتمادها للتأليب على النهضة لا يمكن ان تتجانس مع موقفها المبدئي ، حين اكدت انها مع منع النهضة من التأشيرة ! أي قبل ان تأخذ عليها كل تلك المؤاخذات ، كان على مايا وغيرها الابتعاد عن التأليف و"التشقشيق" كان عليهم ان يجنبوا انفسهم بشاعة التجارة بالجنائز وبالثورة وبالانتقال الديمقراطي وبسمعة تونس ، كان عليهم تجنب لقيطة الاخبار والافعال ، والتسلح بالشجاعة ومن ثم الاعلان الصريح انهم ضد النهضة كفكرة وتاريخ ومرجعية وليسوا ضدها كمنظومة 23 اكتوبر ، فما اكدته القصوري من رفض لإسناد التأشيرة للنهضة يؤكد انهم يشتركون مع المنظومة القديمة في رفض الحركة بارثها ما قبل الثورة ، وان كل الحجج التي صنعت وفبركت لاحقا هي ليست الا وسائل للاجهاز على نهضة ما قبل 23 اكتوبر ، اكدت القصوري ان عداء النهضة على شرط الصيرورة الفكرية النضالية السياسية التي امتدت منذ السبعينات الى تاريخ ثورة سبعطاش اربعطاش ، وما عدا ذلك فهي محطات تلقيط وتجميع وتخليق للحجج دعما للمعركة التي تقررت يوم تحصلت النهضة على التأشيرة وتأكدت يوم 23 اكتوبر 2011 .