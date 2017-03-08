رؤساء الاندية ينددون باصرار برنامج ''الاحد الرياضي'' على القناة الوطنية الاولى على تبييض اصحاب التصريحات المشينة

Mercredi 08 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 20:17:40

- ندد رؤساء وممثلو اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المشاركة في مرحلتي التتويج وتفادي النزول واندية الرابطة المحترفة الثانية المعنيين بمرحلة الصعود باصرار برنامج "الاحد الرياضي" الذي يبث على القناة الوطنية الاولى على تبييض اصحاب التصريحات المشينة التي تسيء الى المشهد الرياضي والى تونس عامة مستنكرين "استباحة ذات البرنامج لبيوت التونسسين من خلال تمرير تصريحات بذيئة واعطاء مزيد من الوقت ومنح الفرصة للمسؤول الذي قام بالتصريح لكي يتمادى اكثر في خطئه".ودعا رؤساء الاندية في بلاغ حمل توقيعاتهم عقب الاجتماع المنعقد مساء اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم "كافة وسائل الاعلام وخاصة القناة الوطنية الاولى باعتبارها مرفقا عموميا عدم تمرير كل ما من شانه ان يستبيح حرمة بيوت التونسيين ودعوتها لعدم البحث عن الاثارة المجانية لتوتير الصفو العام على حساب المبادئ الاساسية للمهنة الاعلامية وللرياضة".كما نددوا بالتصرفات التي تعرض لها طاقم تحكيم مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي معبرين عن مساندتهم المطلقة له.والتزم المشاركون في الاجتماع بتطبيق جميع القرارات والاجراءات التنظيمية الصادرة عن الجامعة ومختلف الهياكل المختصة مع الابتعاد عن كل ما من شانه ان يعكر الصفو العام وان يكون التظلم فقط الى الهياكل الرياضية القانونية المختصة".ومن جهة اخرى بارك رؤساء الاندية الاجراء التنظيمي الذي قامت به الجامعة بتعيين منسق عام لكل مباراة وتحديد عدد 40 من مسؤولين ولاعبين مخول لهم الدخول بواسطة بطاقة اعتماد لكل مقابلات نهاية الموسم الرياضي 2016-2017.وانتهى البلاغ بتعهد الاندية بصياغة ميثاق شرف رياضي قبل بداية الموسم المقبل يلتزم جميع رؤساء الاندية بمقتضاه مع دعوة جميع وسائل الاعلام للعمل به.وياتي هذا الاجتماع على خلفية ما حدث خلال مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي التي اقيمت يوم الاربعاء الماضي على ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى (3-2) من منع عدد من مسؤولي فريق جوهرة الساحل الدخول الى الملعب وكذلك ما صرح به رئيس النادي الصفاقسي منصف خماخم على المباشر في برنامج الاحد الرياضي على القناة الوطنية الاولى حول قيامه بحركة غير اخلاقية تجاه الحكم المساعد للمباراة ذاتها وتحميله رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء مسؤولية تشنج المناخ الرياضي.ر/حسني/امين